Светская хроника за понедельник

Названа зарплата Флориана Вирца в "Ливерпуле". "Аль-Хиляль" предложит 100 миллионов фунтов за Бруну Фернандеша. Эмилиано Мартинес может вернуться в "Арсенал". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Ливерпуль" готов платить плеймейкеру "Байера" Флориану Вирцу свыше 320,000 фунтов в неделю. (Sky Sport Switzerland)



"Реал" рассматривает полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Макаллистера в качестве идеального преемника для Луки Модрича. (Fichajes)



Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна проведет встречу с "Манчестер Юнайтед" насчет приобретения вингера Алехандро Гарначо. (i Sport)



"Аль-Хиляль" предложит около 100 млн. фунтов за капитана "Юнайтед" Бруну Фернандеша. (Daily Mail)



"Юнайтед" собирается продать полузащитника Кобби Майну. (The Sun)



Защитник Виктор Линделеф покинет "Юнайтед" свободным агентом. (Fabrizio Romano)



"Юнайтед" переключил свое внимание на нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета. (L'Equipe)



"Бавария" проявляет интерес к вингеру "Пэлас" Эберечи Эзе. (Daily Mirror)



"Арсенал" сделал предложение о покупке нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко. (Fichajes)



Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес может вернуться в "Арсенал", чей первый номер Давид Райя вызывает интерес у "Реала". (The Sun)



Спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта провел переговоры с вингером "Милана" Рафаэлом Леау. (TEAMtalk)



"Наполи" предложил полузащитнику Кевину Де Брюйне, покидающему "Манчестер Сити", контракт сразу на три года. (Fabrizio Romano)



"Ноттингем Форест" обдумывает приобретение защитника "Ливерпуля" Джарелла Куансы. (Football Insider)



Другое



"Аль-Хиляль" интересуется тренерами Нуну Эшпириту Санту из "Ноттингем Форест" и Андони Ираолой из "Борнмута". А вот Марку Силва из "Фулхэма" саудитам отказал. (Givemesport)



Андони Ираола, вероятно, останется в "Борнмуте". (Ben Jacobs)



"Фулхэм" готов позвать главного тренера "Вулверхэмптона" Витора Перейру в случае расставания с Марку Силвой. (The Sun)



Ассистент главного тренера "Тоттенхэма" Райан Мейсон может возглавить "Вест Бромвич". (talkSPORT)



Зарплатная ведомость Премьер-Лиги достигла рекордных 8 млрд. фунтов. (The Sun)



Нападающий "Вест Хэма" Джаррод Боуэн дважды переносил свою свадьбу ради поездки в сборную Англии, но оба раза главный тренер Томас Тухель его даже не вызывал. (talkSPORT)