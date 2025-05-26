Салах признался, что договаривался о переезде в Саудовскую Аравию
Нападающий Мохамед Салах признался, что вел "серьезные переговоры" насчет своего отъезда в Саудовскую Аравию, прежде чем заключил новый контракт с "Ливерпулем".
В прошлом месяце "Ливерпуль" заключил с Салахом новый двухлетний контракт, предотвратив уход Мохамеда свободным агентом в конце сезона.
Салах признается, что склонить "Ливерпуль" на его условия ему помогли болельщики. Иначе 32-летний египтянин уехал бы в Саудовскую Аравию.
"Я думал, что это хорошая возможность присоединиться к саудовской лиге. Я считал, что могу отправиться туда, если не продлю свой контракт с "Ливерпулем".
"Мои отношения с людьми там (в Саудовской Аравии) остаются хорошими и поддерживаются. Велись серьезные переговоры насчет моего перехода".
"Барселона" и "Реал"? Насчет них ничего не было".
"Фанаты "Ливерпуля" были частью процесса по продлению контракта. Они подвергли руководство давлению, потому что я провел в клубе семь лет. Они хотели, чтобы я остался, и я знал это с первого дня", — цитирует Салаха Daily Mail.
26.05.2025 08:00
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