Салах признался, что договаривался о переезде в Саудовскую Аравию

Нападающий Мохамед Салах признался, что вел "серьезные переговоры" насчет своего отъезда в Саудовскую Аравию, прежде чем заключил новый контракт с "Ливерпулем".

В прошлом месяце "Ливерпуль" заключил с Салахом новый двухлетний контракт, предотвратив уход Мохамеда свободным агентом в конце сезона.



Салах признается, что склонить "Ливерпуль" на его условия ему помогли болельщики. Иначе 32-летний египтянин уехал бы в Саудовскую Аравию.



"Я думал, что это хорошая возможность присоединиться к саудовской лиге. Я считал, что могу отправиться туда, если не продлю свой контракт с "Ливерпулем".



"Мои отношения с людьми там (в Саудовской Аравии) остаются хорошими и поддерживаются. Велись серьезные переговоры насчет моего перехода".



"Барселона" и "Реал"? Насчет них ничего не было".



"Фанаты "Ливерпуля" были частью процесса по продлению контракта. Они подвергли руководство давлению, потому что я провел в клубе семь лет. Они хотели, чтобы я остался, и я знал это с первого дня", — цитирует Салаха Daily Mail.