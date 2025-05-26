Кунья согласовал контракт с "Юнайтед"

Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья согласовал пятилетний контракт с "Манчестер Юнайтед" и даже выбрал игровой номер.

Ничьей 1:1 против "Брентфорда" накануне Кунья завершил свою карьеру в "Вулверхэмптоне", который бессилен помешать уходу своего бомбардира из-за наличия в контракте Матеуса пункта отступных.



По информации talkSPORT, на стартовавшей неделе "Юнайтед" официально обратится к "волкам" и подтвердит свое намерение выкупить Кунью по установленной цене в 62.5 млн. фунтов.



Сам Кунья уже согласовал с "Юнайтед" условия контракта до 2030 года и будет выступать за "красных дьяволов" под 10-м номером, который прежде принадлежал Маркусу Рэшфорду.



Кунья завершил этот сезон Премьер-Лиги с показателями в 15 голов и шесть результативных передач в 33 матчах Премьер-Лиги.



Добавим, ранее в этом сезоне Кунью также сватали в "Арсенал", "Ньюкасл" и "Ноттингем Форест", однако 25-летний бразилец всегда тяготел к "Юнайтед", и даже поражение "дьяволов" в финале Лиги Европы не заставило его передумать.