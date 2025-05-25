"Вилла" подаст жалобу после незасчитанного гола Роджерса против МЮ

Морган Роджерс "Астон Вилла" готовит официальную жалобу в Премьер-Лигу на незасчитанный гол Моргана Роджерса против "Манчестер Юнайтед", что стоило бирмингемскому клубу путевки в Лигу Чемпионов.

С конца первого тайма играя на "Олд Траффорд" вдесятером, на 73-й минуте "Вилла" смогла поразить чужие ворота усилиями Роджерса, который выцарапал не до конца зафиксированный мяч из рук голкипера "Юнайтед" Алтая Байындыра.

Однако 35-летний рефери Томас Брамалл дал свисток еще до того, как мяч пересек линию ворот, и гол Роджерса не засчитал. Как раз из-за этого свистка, остановившего игру, система VAR не смогла вмешаться.

"Вилла" могла повести 0:1, но вскоре пропустила дважды и в итоге потерпела поражение 2:0. При этом для попадания в Лигу Чемпионов команде Унаи Эмери хватило бы и ничейного результата.

Теперь "Вилла" собирается обратиться к Премьер-Лиге с жалобой, сообщает Sky Sports. Бирмингемцы вообще считают, что следовало назначить более опытного рефери на столь важный в турнирном плане матч.

"С этим тяжело смириться, особенно с учетом обстоятельств. Никто в раздевалке или среди зрителей не чувствовал, что мы должны были победить. "Манчестер Юнайтед" был лучше, но это решение — невероятно".

"Когда внедряли VAR, все хотели правильных решений. Я знаю, что правило есть правило, но с этим сложно смириться, особенно с учетом его влияния на нас".

"Дать свисток в такой момент? Это сложно принять. Очко — это все, что нам требовалось для попадания в Лигу Чемпионов", — сообщил капитан "Виллы" Джон Макгинн.




Метки VAR, Астон Вилла, Брамалл, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, рефери, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2025 23:00

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  1. closer 25.05.2025 23:15 # closer
    Гол вилле не дали)Она попадала в ЛЧ... зато набрали не нужные 3 очка, долбоебы
    Всё не кстати произошло

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  2. hammersmith 25.05.2025 23:13 # hammersmith
    англия не была бы англией, если бы масштабно не обосралась в последнем туре. респект долбоебам.

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  3. quavo 25.05.2025 23:12 # quavo
    Ахаха, так то гол это

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