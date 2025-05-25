"Вилла" подаст жалобу после незасчитанного гола Роджерса против МЮ

"Астон Вилла" готовит официальную жалобу в Премьер-Лигу на незасчитанный гол Моргана Роджерса против "Манчестер Юнайтед", что стоило бирмингемскому клубу путевки в Лигу Чемпионов.

С конца первого тайма играя на "Олд Траффорд" вдесятером, на 73-й минуте "Вилла" смогла поразить чужие ворота усилиями Роджерса, который выцарапал не до конца зафиксированный мяч из рук голкипера "Юнайтед" Алтая Байындыра.



Однако 35-летний рефери Томас Брамалл дал свисток еще до того, как мяч пересек линию ворот, и гол Роджерса не засчитал. Как раз из-за этого свистка, остановившего игру, система VAR не смогла вмешаться.



"Вилла" могла повести 0:1, но вскоре пропустила дважды и в итоге потерпела поражение 2:0. При этом для попадания в Лигу Чемпионов команде Унаи Эмери хватило бы и ничейного результата.



Теперь "Вилла" собирается обратиться к Премьер-Лиге с жалобой, сообщает Sky Sports. Бирмингемцы вообще считают, что следовало назначить более опытного рефери на столь важный в турнирном плане матч.



"С этим тяжело смириться, особенно с учетом обстоятельств. Никто в раздевалке или среди зрителей не чувствовал, что мы должны были победить. "Манчестер Юнайтед" был лучше, но это решение — невероятно".



"Когда внедряли VAR, все хотели правильных решений. Я знаю, что правило есть правило, но с этим сложно смириться, особенно с учетом его влияния на нас".



"Дать свисток в такой момент? Это сложно принять. Очко — это все, что нам требовалось для попадания в Лигу Чемпионов", — сообщил капитан "Виллы" Джон Макгинн.



