Трент: "Лучший день в моей жизни"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил что воскресенье стало лучшим днем в его жизни.

В воскресенье Трент вышел на замену в перерыве матча против "Кристал Пэлас" и помог "Ливерпулю" избежать поражения (1:1), после финального свистка подняв кубок Премьер-Лиги над головой перед переполненными трибунами "Энфилда".



От негатива, который обрушился на Трента во время его выхода на замену против "Арсенала" ранее в мае, не осталось и следа, и это растрогало покидающего "Ливерпуль" игрока.



После случившегося несколько недель назад я не знал, чего ожидать, выходя на поле "Энфилда".



"Я хотел еще раз сыграть за клуб, и тренер доверился мне. Прием, который я получил, значит для меня больше, чем что-либо".



"Я сыграл сотни матчей за этот клуб, но я никогда не чувствовал, чтобы меня так любили и так окружили заботой, как сегодня".



"Кладя руку на сердце, я надеюсь, что однажды фанаты смогут оценить ту упорную работу и все, что я сделал для команды".



"Не было ни дня, ни минуты, ни секунды, когда бы я не думал о команде. 20 лет — это очень большое время, но я наслаждался каждой минутой этого, взлетами и падениями".



"Для меня было честью и привилегией быть частью этого. Я запомню этот день. Это очень особенный день для меня. Он запомнится как лучший день в моей жизни", — сообщил Трент Sky Sports.