Салах завоевал свою четвертую "Золотую бутсу" Премьер-Лиги

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал обладателем "Золотой бутсы" и награды лучшему ассистенту Премьер-Лиги в сезоне 2024/25.

Сезон 2024/25 Салах завершил голом против "Кристал Пэлас", благодаря чему "Ливерпуль" вдесятером избежал поражения (1:1).



Этот гол стал для Салаха 29-м в этом сезоне Премьер-Лиги, в результате чего Мохамед получил свою четвертую "Золотую бутсу" после 2017/18, 2018/19 и 2021/22.



Также 32-летний египтянин стал лучшим ассистентом этого сезона с 18 результативными передачами. Это уже вторая подобная награда для Мохамеда.



Салах — второй в истории игрок, одновременно взявший награды лучшему бомбардиру и лучшему плеймейкеру по итогам сезона Премьер-Лиги. Прежде это делал только Харри Кейн.



Что касается "Золотой перчатки", то ее между собой разделили Давид Райя из "Арсенала" и Матц Сельс из "Ноттингем Форест". Оба пропустили в последнем туре, финишировав с 13 "клин-шитами".



