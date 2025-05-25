"Тоттенхэм" разгромлен дома "Брайтоном"

"Тоттенхэм" подвел итог этому сезону, напоследок разгромно проиграв дома "Брайтону" со счетом 1:4.

По сравнению с финалом Лиги Европы в стартовый состав "шпор" вернулись Кевин Дансо, Арчи Грей и Матис Тель, заменив Кристиана Ромеро, Ива Биссума и Ришарлисона.



У "чаек" Игорь Жулио и Джек Хиншелвуд появились вместо Первиса Эступиньяна и Данни Уэлбека.



Хозяевам удалось открыть счет уже на 17-й минуте, когда Доминик Соланке реализовал пенальти за фол Матса Виффера на Теле — 1:0.



Ответ гостей последовал уже в начале второго тайма, когда после подачи углового Ян Пол Ван Хекке головой скинул мяч в ноги Хиншелвуду, а тот быстро разобрался и поразил ворота с близкого расстояния — 1:1.



А уже на 64-й минуте Хиншелвуд вывел "Брайтон" вперед. Джек вновь дождался скидки после подачи углового и пробил пяткой — 1:2.



В концовке матча у "Тоттенхэма" совсем иссякли силы, что обернулось голами Мэтта О'Райли и Диего Гомеса — 1:4.



"Тоттенхэм" — "Брайтон". Отчет о матче