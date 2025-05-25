"Арсенал" вырвал победу против "Саутгемптона"
В заключительном матче сезона 2024/25 "Арсенал" одержал выездную победу 1:2 против худшей команды Премьер-Лиги в лице "Саутгемптона".
Временный тренер "святых" Саймон Раск поменял сразу половину полевых игроков, оказав доверие Чарли Тэйлору, Россу Стюарту, Юкинари Сугаваре, Лесли Угочукву и Джею Робинсону.
Пять перестановок произошло и у "канониров". Свой шанс получили Киран Тирни, Александр Зинченко, Микель Мерино, Рахим Стерлинг и Итан Нванери.
Обе команды были явно не в настроении напрягаться и играли неторопливо, однако более высокий класс "Арсенала" все же обнаружил себя в концовке первого тайма, когда Бен Уайт прострелил с правого фланга к ближней штанге, где Тирни пробил в касание ногой — 0:1.
Вскоре после начала второго тайма "Саутгемптон" сравнял счет. Это Стюарт головой замкну подачу партнером углового — 1:1.
И все-таки победа осталась за гостями. За минуту до окончания основного времени вышедший на замену Мартин Эдегор продемонстрировал мастерство дальнего удара — 1:2.
"Саутгемптон" — "Арсенал". Отчет о матче
25.05.2025 20:15
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