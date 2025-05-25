"Вилла" проиграла МЮ и осталась без Лиги Чемпионов

"Астон Вилла" потерпела поражение 2:0 на поле "Манчестер Юнайтед" и не попала в Лигу Чемпионов.

Вне заявки "красных дьяволов" остались Андре Онана, Алехандро Гарначо и Джошуа Зиркзее. Зато с первых минут появились Алтай Байындыр, Виктор Линделеф и Эйден Хевен.



Стартовый состав "вилланов" не изменился относительно победы 2:0 над "Тоттенхэмом", но выздоровевшие Юри Тилеманс и Джейкоб Рэмси оказались среди запасных.



На протяжении первого тайма "Юнайтед" доминировал над соперником и только каким-то чудом не смог забить. Давление хозяев лишь отразилось на удалении Эмилиано Мартинеса, который перед самым перерывом совершил фол последней надежды на Расмусе Хейлунде за пределами своей штрафной.



В начале второго тайма Хейлунд головой поразил ворота гостей, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



"Вилле" было тяжело вдесятером, но однажды Морган Роджерс выцарапал мяч из рук Байындыра и поразил пустые ворота. К разочарованию для гостей, гол не был засчитан из-за фола на голкипере.



На 76-й минуте "Юнайтед" ответил. Бруну Фернандеш выполнил превосходную подачу к дальней штанге, где удар головой нанес Амад Диалло — 1:0.



"Вилланы" дрогнули, и на 85-й минуте Диалло нарвался на фол со стороны Яна Матсена на краю штрафной. Кристиан Эриксен уверенно реализовал пенальти — 2:0.



Для попадания в Лигу Чемпионов "Вилле" хватило бы и ничейного результата, однако "Юнайтед" был лучше весь матч и в концовке дожал соперника, которому не повезло с незасчитанным голом.



"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла". Отчет о матче