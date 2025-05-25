"Вилла" проиграла МЮ и осталась без Лиги Чемпионов
"Астон Вилла" потерпела поражение 2:0 на поле "Манчестер Юнайтед" и не попала в Лигу Чемпионов.
Вне заявки "красных дьяволов" остались Андре Онана, Алехандро Гарначо и Джошуа Зиркзее. Зато с первых минут появились Алтай Байындыр, Виктор Линделеф и Эйден Хевен.
Стартовый состав "вилланов" не изменился относительно победы 2:0 над "Тоттенхэмом", но выздоровевшие Юри Тилеманс и Джейкоб Рэмси оказались среди запасных.
На протяжении первого тайма "Юнайтед" доминировал над соперником и только каким-то чудом не смог забить. Давление хозяев лишь отразилось на удалении Эмилиано Мартинеса, который перед самым перерывом совершил фол последней надежды на Расмусе Хейлунде за пределами своей штрафной.
В начале второго тайма Хейлунд головой поразил ворота гостей, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
"Вилле" было тяжело вдесятером, но однажды Морган Роджерс выцарапал мяч из рук Байындыра и поразил пустые ворота. К разочарованию для гостей, гол не был засчитан из-за фола на голкипере.
На 76-й минуте "Юнайтед" ответил. Бруну Фернандеш выполнил превосходную подачу к дальней штанге, где удар головой нанес Амад Диалло — 1:0.
"Вилланы" дрогнули, и на 85-й минуте Диалло нарвался на фол со стороны Яна Матсена на краю штрафной. Кристиан Эриксен уверенно реализовал пенальти — 2:0.
Для попадания в Лигу Чемпионов "Вилле" хватило бы и ничейного результата, однако "Юнайтед" был лучше весь матч и в концовке дожал соперника, которому не повезло с незасчитанным голом.
"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла". Отчет о матче
25.05.2025 20:10
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Последние комментарии:
Юнайтед был лучше весь матч? Не правда
в районе штрафной площадки соперника, мысли как вскрывать оборону - никакой
обыгрыша 1 в 1 от Юнайтед не видел со времен Роналду
Повезло с голами в этом матче, к сожалению это не уверенный класс построения игры, а мяч наконец то на шару был встречен головой Диалло, маленького сенегальца, у которого в воздухе мяч отнимут 97% игроков апл
В следующем сезоне будем опять во второй половине таблицы, причём не в её вершине
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Напоследок хлопнув дверью.
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Снова Маунт в старте , а ещё Диалоо
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