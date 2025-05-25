"Челси" победил в Ноттингеме и попал в Лигу Чемпионов
Гол Леви Колуилла позволил "Челси" одержать победу 0:1 в гостях у "Ноттингем Форест" и квалифицироваться в Лигу Чемпионов.
Наставник "лесников" Нуну Эшпириту Санту доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Вест Хэма" (1:2).
В старт "синих" вернулся Джейдон Санчо, заменив Тайрика Джорджа.
С началом матча "Форест" принялся демонстрировать свое намерение выиграть матч. "Челси" отсиживался в обороне, но однажды показал зубы. Это Педру Нету наносил удар в прыжке с близкого расстояния — выше.
За 45 минут обе команды так и не нанесли ни одного удара в створ, зато второй тайм начался с гола. Леви Колуилл подправил мяч в ворота у дальней штанги после передачи Нету — 0:1.
Чем меньше оставалось времени, тем отчаяннее становились "лесники", однако их соперник выдержал это давление и обеспечил себе четвертое место в таблице.
"Ноттингем Форест" — "Челси". Отчет о матче
25.05.2025 20:05
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Последние комментарии:
долбоеб эшпириту сранту.надо было всего лишь обыгрывать опущенный лестер у себя дома и в пятерке были бы вы.а не хрюкасл говнайтед.правильно маринакис попустил чмоху после того матча.вместо эпохального возвращения нф в лч.заруинил такой сезон сука.гнать пидораса в шею и не забыть на последок поссать в его седую бородку.
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Жаль касл залез в ЛЧ....Недостоин, проиграв последний матч. Хотел Виллу видеть. Теперь НЮ куй кого продасть из свойх игроков! Про Исака можно всем забыть!
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несите сюда скамопарашного и подзалупного прогнозиста экспертика!
ебла шмараггера и хуйевилла представили?
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невероятный атакующий футбол Марески и абсолютная доминация весь сезон
апл+лч в 2к26 конкуренты все слились
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Челси нужен адекватный центр нап и адекватный ЦЗ, тогда пошумим.
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Гарри Невил ликует !!!
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Чистый лак, что Ливерпулю уже ничего не надо было, а МЮ помойка. По сути спокойные -6 очков и заслуженное 8 место. С первого до последнего тура от игры блевать хотелось, нет ни одного игрока ультра класса. На моей памяти таких пососных сезонов ещё не было, независимо от итогового места.
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П.с. Палмера бы на банку на пару матчей. Но на него походу молятся и боятся его трогать
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Батя в здании! Покажем в следующим сезоне как представлять матушку англий в европе!!!
(ответить)
оч жалко что КОЛХОЗНИКИ в ЛЧ попали, лучше бы Вилла была(
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НЕСПРАВЕДЛИВО
Позорная чукотская команда должна была сосать пинусы, а благородный Ноттингем Форест играть в Лиге Чемпионов
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Сами себе создали проблемы по зиме, обсираясь со всякими Ипсвичами и Фулхэмами, потом героически эти проблемы преодолевали. Под лч нужно серьезное усиление, чтоб вперёд ногами не улететь уже на групповом этапе
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Слава яйцам. Уже даже на ЛК пох. До августа нервы в безопасности
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все более чем закономерно по сезону. Более чем.
ебучий залупорест пусть своих 5 лямов с лиги конференций залутает и радуется.
"заслужили лч"(с)
ага да, проверяйте. Типы ни одной осмысленной атаки за матч не провели, просто забросы на вуда кидают. Все что могут в контры бегать
Безуслово и членсы сыграли как кусок дерьма. Я ваще х3 как с такой игрой у Бетиса выиграть можно, команда мертвяки.
но Мареске лайк за тактику, я бы примерно так же сыграл на его месте, осторожно, без нервяка.Молодцы. ЗАслужили ЛЧ по сезоне, не смотря на провальную зиму.
А вилла пусть не огорчается. Они попали в любимый турнир эмери. И я им желаю его выиграть.
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ЧЕЛСИ!!!
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И М П Е Р А Т О Р Ы
На главную сюда, картонных залупалей на страпон
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Гудибенинг специально слился из эльче, чтобы попасть в свой любимый турнир) Что за топарик!
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ебло ержана, прочившего форесту лч, представили?
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молодцы!
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