"Челси" победил в Ноттингеме и попал в Лигу Чемпионов

Леви Колуилл Гол Леви Колуилла позволил "Челси" одержать победу 0:1 в гостях у "Ноттингем Форест" и квалифицироваться в Лигу Чемпионов.

Наставник "лесников" Нуну Эшпириту Санту доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Вест Хэма" (1:2).

В старт "синих" вернулся Джейдон Санчо, заменив Тайрика Джорджа.

С началом матча "Форест" принялся демонстрировать свое намерение выиграть матч. "Челси" отсиживался в обороне, но однажды показал зубы. Это Педру Нету наносил удар в прыжке с близкого расстояния — выше.

За 45 минут обе команды так и не нанесли ни одного удара в створ, зато второй тайм начался с гола. Леви Колуилл подправил мяч в ворота у дальней штанги после передачи Нету — 0:1.

Чем меньше оставалось времени, тем отчаяннее становились "лесники", однако их соперник выдержал это давление и обеспечил себе четвертое место в таблице.

"Ноттингем Форест" — "Челси". Отчет о матче




Метки Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2025 20:05

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Последние комментарии:




  1. sean-dyche18plus 25.05.2025 20:18 # sean-dyche18plus
    долбоеб эшпириту сранту.надо было всего лишь обыгрывать опущенный лестер у себя дома и в пятерке были бы вы.а не хрюкасл говнайтед.правильно маринакис попустил чмоху после того матча.вместо эпохального возвращения нф в лч.заруинил такой сезон сука.гнать пидораса в шею и не забыть на последок поссать в его седую бородку.

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  2. chelsiukpro 25.05.2025 20:15 # chelsiukpro
    Жаль касл залез в ЛЧ....Недостоин, проиграв последний матч. Хотел Виллу видеть. Теперь НЮ куй кого продасть из свойх игроков! Про Исака можно всем забыть!

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  3. bembo 25.05.2025 20:15 # bembo
    несите сюда скамопарашного и подзалупного прогнозиста экспертика!

    ебла шмараггера и хуйевилла представили?

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  4. forester-ibe 25.05.2025 20:15 # forester-ibe
    невероятный атакующий футбол Марески и абсолютная доминация весь сезон

    апл+лч в 2к26 конкуренты все слились

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  5. akado 25.05.2025 20:12 # akado
    Челси нужен адекватный центр нап и адекватный ЦЗ, тогда пошумим.

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  6. skychnie-oboi 25.05.2025 20:12 # skychnie-oboi
    Гарри Невил ликует !!!

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  7. ganinilyha 25.05.2025 20:11 # ganinilyha
    Чистый лак, что Ливерпулю уже ничего не надо было, а МЮ помойка. По сути спокойные -6 очков и заслуженное 8 место. С первого до последнего тура от игры блевать хотелось, нет ни одного игрока ультра класса. На моей памяти таких пососных сезонов ещё не было, независимо от итогового места.

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  8. opium07 25.05.2025 20:10 # opium07
    П.с. Палмера бы на банку на пару матчей. Но на него походу молятся и боятся его трогать

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  9. meshuggah 25.05.2025 20:10 # meshuggah
    Батя в здании! Покажем в следующим сезоне как представлять матушку англий в европе!!!

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  10. skydreams 25.05.2025 20:10 # skydreams
    оч жалко что КОЛХОЗНИКИ в ЛЧ попали, лучше бы Вилла была(

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  11. superglor 25.05.2025 20:10 # superglor
    НЕСПРАВЕДЛИВО

    Позорная чукотская команда должна была сосать пинусы, а благородный Ноттингем Форест играть в Лиге Чемпионов

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  12. division 25.05.2025 20:09 # division
    Сами себе создали проблемы по зиме, обсираясь со всякими Ипсвичами и Фулхэмами, потом героически эти проблемы преодолевали. Под лч нужно серьезное усиление, чтоб вперёд ногами не улететь уже на групповом этапе

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  13. opium07 25.05.2025 20:09 # opium07
    Слава яйцам. Уже даже на ЛК пох. До августа нервы в безопасности

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  14. bembo 25.05.2025 20:09 # bembo
    все более чем закономерно по сезону. Более чем.

    ебучий залупорест пусть своих 5 лямов с лиги конференций залутает и радуется.
    "заслужили лч"(с)
    ага да, проверяйте. Типы ни одной осмысленной атаки за матч не провели, просто забросы на вуда кидают. Все что могут в контры бегать


    Безуслово и членсы сыграли как кусок дерьма. Я ваще х3 как с такой игрой у Бетиса выиграть можно, команда мертвяки.
    но Мареске лайк за тактику, я бы примерно так же сыграл на его месте, осторожно, без нервяка.Молодцы. ЗАслужили ЛЧ по сезоне, не смотря на провальную зиму.



    А вилла пусть не огорчается. Они попали в любимый турнир эмери. И я им желаю его выиграть.

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  15. skydreams 25.05.2025 20:09 # skydreams
    ЧЕЛСИ!!!

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  16. meshuggah 25.05.2025 20:08 # meshuggah
    И М П Е Р А Т О Р Ы


    На главную сюда, картонных залупалей на страпон

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  17. redwhitegun 25.05.2025 20:07 # redwhitegun
    Гудибенинг специально слился из эльче, чтобы попасть в свой любимый турнир) Что за топарик!

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  18. narcot 25.05.2025 20:07 # narcot
    ебло ержана, прочившего форесту лч, представили?

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  19. electric 25.05.2025 20:07 # electric
    молодцы!

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