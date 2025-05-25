"Челси" победил в Ноттингеме и попал в Лигу Чемпионов

Гол Леви Колуилла позволил "Челси" одержать победу 0:1 в гостях у "Ноттингем Форест" и квалифицироваться в Лигу Чемпионов.

Наставник "лесников" Нуну Эшпириту Санту доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Вест Хэма" (1:2).



В старт "синих" вернулся Джейдон Санчо, заменив Тайрика Джорджа.



С началом матча "Форест" принялся демонстрировать свое намерение выиграть матч. "Челси" отсиживался в обороне, но однажды показал зубы. Это Педру Нету наносил удар в прыжке с близкого расстояния — выше.



За 45 минут обе команды так и не нанесли ни одного удара в створ, зато второй тайм начался с гола. Леви Колуилл подправил мяч в ворота у дальней штанги после передачи Нету — 0:1.



Чем меньше оставалось времени, тем отчаяннее становились "лесники", однако их соперник выдержал это давление и обеспечил себе четвертое место в таблице.



"Ноттингем Форест" — "Челси". Отчет о матче