"Сити" завершил сезон победой над "Фулхэмом"

"Манчестер Сити" завершил сезон победой 0:2 над "Фулхэмом" и обеспечил себе попадание в Лигу Чемпионов.

Новыми лицами в старте "дачников" стали Хорхе Куэнка, Том Кэрни, Андреас Перейра и Харри Уилсон.



Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола оставил Кевина Де Брюйне в запасе, а Джека Грилиша вовсе не включил в заявку. Зато с первых минут вышли Нико Гонсалес и Жереми Доку.



"Сити" начал матч первым номером и на 21-й минуте открыл счет. Матеуш Нунеш ворвался в штрафную по правому краю и через руки голкипера сделал передачу на Илкая Гюндогана, который нанес акробатический удар в падении через себя — 0:1.



Во втором тайме Гюндоган проявил себя еще раз, заработав пенальти. Эрлинг Холанд четко реализовал 11-метровый — 0:2.



"Фулхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче