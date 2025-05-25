"Ливерпуль" вдесятером отыгрался против "Пэлас"
"Ливерпуль" вдесятером ушел от поражения в домашнем противостоянии с "Кристал Пэлас".
В стартовый состав "красных" на этот матч вернулись Виргил Ван Дейк, Энди Робертсон, Кертис Джонс и Луис Диас.
У "орлов" с первых минут появились Тайрик Митчелл, Даити Камада, Эберечи Эзе и Жан-Филипп Матета.
Праздничное настроение фанатов "Ливерпуля" было слегка подпорчено на девятой минуте. Получив передачу от Митчелла вблизи штрафной, Исмаила Сарр свободно вошел внутрь площадки и закатил мяч в дальний угол ворот — 0:1.
Попытки хозяев отыграться были не слишком убедительны, а во втором тайме их задача только усложнилась, потому что Райан Гравенберх сбил Камаду возле центральной линии поля и получил прямую красную карточку.
И все-таки "красные" ушли от поражения. На 84-й минуты Мохамед Салах пробил с границы вратарской после подачи с фланга и и скидки головой — 1:1.
"Ливерпуль" продлил свою серию без побед в качестве чемпиона до четырех матчей, но, по крайней мере, избежал поражения и сделал это вдесятером.
"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
25.05.2025 19:55
Просмотров: 491
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Мартинез пятки пенсам целовал
(ответить)
Жаль Виллу, не дотянули.
(ответить)
Тяжёлый сезон ждёт лузерку. С такой убогой игрой и мертвым Салахом поедут в середину таблицы. По исторической справедливости
(ответить)
Проиграть перед своими было бы позором - а так по такому матчу - показали характер.
(ответить)
К А М П Е О Н Е С !!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий