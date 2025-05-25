"Ливерпуль" вдесятером отыгрался против "Пэлас"

Мохамед Салах "Ливерпуль" вдесятером ушел от поражения в домашнем противостоянии с "Кристал Пэлас".

В стартовый состав "красных" на этот матч вернулись Виргил Ван Дейк, Энди Робертсон, Кертис Джонс и Луис Диас.

У "орлов" с первых минут появились Тайрик Митчелл, Даити Камада, Эберечи Эзе и Жан-Филипп Матета.

Праздничное настроение фанатов "Ливерпуля" было слегка подпорчено на девятой минуте. Получив передачу от Митчелла вблизи штрафной, Исмаила Сарр свободно вошел внутрь площадки и закатил мяч в дальний угол ворот — 0:1.

Попытки хозяев отыграться были не слишком убедительны, а во втором тайме их задача только усложнилась, потому что Райан Гравенберх сбил Камаду возле центральной линии поля и получил прямую красную карточку.

И все-таки "красные" ушли от поражения. На 84-й минуты Мохамед Салах пробил с границы вратарской после подачи с фланга и и скидки головой — 1:1.

"Ливерпуль" продлил свою серию без побед в качестве чемпиона до четырех матчей, но, по крайней мере, избежал поражения и сделал это вдесятером.

"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче




Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2025 19:55

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  1. moneymaker 25.05.2025 20:07 # moneymaker
    Мартинез пятки пенсам целовал

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  2. lovrentiy 25.05.2025 20:04 # lovrentiy
    Жаль Виллу, не дотянули.

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  3. division 25.05.2025 20:02 # division
    Тяжёлый сезон ждёт лузерку. С такой убогой игрой и мертвым Салахом поедут в середину таблицы. По исторической справедливости

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  4. skychnie-oboi 25.05.2025 20:00 # skychnie-oboi
    Проиграть перед своими было бы позором - а так по такому матчу - показали характер.

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  5. electric 25.05.2025 19:59 # electric
    К А М П Е О Н Е С !!!

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