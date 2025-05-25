"Неом" готов заплатить 35 млн. фунтов за Андре Онана

Новичок саудовского первенства "Неом" готов заплатить "Манчестер Юнайтед" 35 миллионов фунтов за голкипера Андре Онана.

Два года назад "Юнайтед" приобрел Онана у "Интера" за 47 миллионов фунтов, однако Андре весьма неубедительно провел оба своих сезона на "Олд Траффорд".



Слухи о том, что "Юнайтед" ищет нового голкипера, ходят уже давно, и "Неом" может этому поспособствовать, забрав себе Онана.



Как утверждает Daily Mirror, поддерживаемый Суверенным фондом Саудовской Аравии "Неом" манит 29-летнего камерунца зарплатой в 15 млн. фунтов в год "чистыми".



Добавим, Онана не попал в заявку "Юнайтед" на матч заключительного тура Премьер-Лиги против "Астон Виллы".