"Неом" готов заплатить 35 млн. фунтов за Андре Онана

Андре Онана Новичок саудовского первенства "Неом" готов заплатить "Манчестер Юнайтед" 35 миллионов фунтов за голкипера Андре Онана.

Два года назад "Юнайтед" приобрел Онана у "Интера" за 47 миллионов фунтов, однако Андре весьма неубедительно провел оба своих сезона на "Олд Траффорд".

Слухи о том, что "Юнайтед" ищет нового голкипера, ходят уже давно, и "Неом" может этому поспособствовать, забрав себе Онана.

Как утверждает Daily Mirror, поддерживаемый Суверенным фондом Саудовской Аравии "Неом" манит 29-летнего камерунца зарплатой в 15 млн. фунтов в год "чистыми".

Добавим, Онана не попал в заявку "Юнайтед" на матч заключительного тура Премьер-Лиги против "Астон Виллы".




Метки Манчестер Юнайтед, Неом, Онана

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2025 19:00

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