"Эвертон" хочет Делапа и Доака

"Эвертон" ведет переговоры с нападающим "Ипсвича" Лиамом Делапом и заинтересован в приобретении вингера Бена Доака у своих соседей из "Ливерпуля".

И хотя заполучить Делапа также хотят такие серьезные клубы, как "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", только "Эвертон" готов гарантировать Лиаму твердое место в стартовом составе.



Делап доступен для трансфера за 30 миллионов фунтов, поэтому 22-летний англичанин может сам выбрать, куда он отправится.



"У нас была возможность поговорить с ним. Он поговорил с тремя-четырьмя клубами, и он дал нам возможность представить свое предложение. Наверное, мы слегка находимся позади, но ты никогда не знаешь, что случится", — цитирует главного тренера "Эвертона" Дэвида Мойеса The Guardian.



Также "Эвертон" охотится за Доаком, который в этом сезоне с успехом выступал за "Мидлсбро" на правах аренды, пока не перенес операцию на бедре в январе.



В данный момент "Ливерпуль", чьи игроки не переходили напрямую в "Эвертон" со времен Гари Аблетта в 1992 году, оценивает 19-летнего шотландца в 30 млн. фунтов.