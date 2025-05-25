Артета проанализирует сезон "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что собирается тщательно проанализировать этот сезон.

В этом сезоне "Арсенал" снова остался без трофеев, хотя досрочно обеспечил себе второе место в Премьер-Лиге и достиг полуфинала Лиги Чемпионов.



Артета хочет, чтобы после возвращения с летних каникул все были готовы следовать плану, который он к тому времени составит.



"Я произведу свой собственный анализ. Я не собираюсь говорить вам, что это значит, но я точно это сделаю и надеюсь, все сделают то же самое".



"Вообще-то, мы проводим анализ своей игры каждые два месяца. Мы проведем анализ на следующей неделе с участием всех. Затем я возьму это и отправлюсь куда-нибудь в Испанию, где очень тихо, и пройдусь по этому с некоторыми идеями, которые у меня уже есть".



"Важно оформить это в план, в видение, которое ты можешь начать сразу же передавать всему персоналу. Тогда каждый будет на одной волне и готов, чтобы, войдя в эту дверь, стремиться к целям, которые у нас есть", — цитирует Артету Daily Mirror.