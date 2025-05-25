Постекоглу: "Никогда не буду пересматривать финал Лиги Европы"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что никогда не будет пересматривать финал Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на победу 1:0 над "Юнайтед", "Тоттенхэм" завершил матч в Бильбао с удручающими статистическими показателями: только один удар в створ и лишь 26 процентов по владению мячом.



Однако Постекоглу не собирается искать изъяны в игре своей команды и хочет запомнить ту победу как "идеальный вечер".



"Люди скажут, что мы не сыграли хорошо. Это меня не волнует. Для меня тот вечер навсегда останется в моей памяти как идеальный вечер".



"Я просто склонен оставлять такие моменты идеальными. Я никогда не буду пересматривать Бильбао".



"Я никогда не буду пересматривать какой-либо значительный матч, который я выиграл в своей карьере, потому что иначе я начну находить изъяны в нашей игре, а я не хочу делать этого".



"Это идеальное воспоминание для меня. Я оставлю это на своем заслуженном месте и буду двигаться дальше", — цитирует Постекоглу Evening Standard.