Гвардиола может сам назначить нового капитана "Сити"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что может изменить принцип определения капитана команды после ухода полузащитника Кевина Де Брюйне.
После прощания с Венсаном Компани в 2019 году капитанскую повязку "Сити" успели примерить Давид Сильва, Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Кайл Уолкер и покидающий клуб в конце сезона Де Брюйне.
Все эти капитаны выбирались посредством голосования игроков, и зачастую это становилось проблемой. Например, Уолкер посреди сезона ушел в "Милан", а Де Брюйне или не попадал в стартовый состав, или был травмирован.
Это заставило Гвардиолу задуматься о том, чтобы взять инициативу в свои руки и назначить капитаном игрока, на которого можно положиться.
"Я должен подумать об этом. Я пока не принял решение. Я размышляю о том, как я собираюсь поступить в будущем. Прямо сейчас у нас очень хорошие капитаны", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
Добавим, в данный момент лидерская группа "Сити", помимо Де Брюйне, включает в себя Рубена Диаша, Родри и Бернарду Силву.
25.05.2025 15:00
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