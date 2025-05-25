Аморим извинится перед фанатами "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим пообещал извиниться перед фанатами после матча против "Астон Виллы" в заключительном туре Премьер-Лиги.

В воскресенье "Юнайтед" примет на "Олд Траффорд" рвущуюся в Лигу Чемпионов "Виллу" и этим матчем завершит крайне неудачный для себя сезон.



"Юнайтед" предстанет перед своими болельщиками через четыре дня после проигранного "Тоттенхэму" финала Лиги Европы, и Аморим не собирается оправдываться.



"Круг почета? Мы сделаем это. Такова традиция, и мы должны ее соблюсти. Думаю, будет крупнейшей ошибкой, если мы этого не сделаем. Мы сделаем".



"Что я могу сказать фанатам? Думаю, это будут извинения, потому что для объяснений нет времени. Поэтому мы постараемся быть честными. Думаю, я буду честен с фанатами и постараюсь сказать, что у меня на уме и сердце", — цитирует Аморима Sky Sports.