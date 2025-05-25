"Арсенал" добавил Митому в шорт-лист своих целей

"Арсенал" добавил вингера "Брайтона" Каору Митому в шорт-лист своих трансферных целей на грядущее лето.

На протяжении последних дней Митому связывали с переходом в "Баварию", чьи боссы уже провели встречу с представителями 28-летнего игрока сборной Японии.



Если верить Sky Sport Germany, "Баварии" было сказано, что Митома доступен для трансфера за 50 миллионов евро (42 млн. фунтов).



Однако теперь свое внимание на Митому обратил и "Арсенал", рассматривающий Каору в качестве более доступной альтернативы Родриго, переговоры по которому зашли в тупик из-за завышенных ожиданий звезды "Реала" по зарплате.



В этом сезоне Премьер-Лиги Митома забил 10 голов и отдал три результативные передачи за "Брайтон".