Аморим отказался обсуждать будущее Фернандеша

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим отказался обсуждать возможную продажу своего капитана Бруну Фернандеша.

До недавних пор Фернандеш считался неприкасаемым для Аморима, однако после поражения от "Тоттенхэма" в финале Лиги Европы Бруну допустил свой уход, если это поможет "Юнайтед" поправить свою финансовую ситуацию.



Одновременно с этим появились слухи, что "Аль-Хиляль" ставит ультиматум перед 30-летним португальцем, требуя предоставить ответ на выдвинутое предложение уже на следующей неделе.



Общаясь с прессой перед матчем заключительного тура Премьер-Лиги, Аморим отказался предоставить какие-либо гарантии насчет будущего Фернандеша. Все будет решено уже после окончания сезона.



"Я еще поговорю со своими игроками, но мой фокус — на последнем матче. Я не знаю, что случится. У нас есть план — мы изначально были готовы к обеим ситуациям, с Лигой Чемпионов или без".



"У нас есть представление, какого рода составом мы хотим обладать. Теперь нам нужно сосредоточиться на последнем матче, после которого у нас будет время разобраться с этими ситуациями", — цитирует Аморима Daily Mirror.