Слот поведал, что он был единственным кандидатом "Ливерпуля" на замену Клоппу

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поведал, что он был единственным кандидатом мерсисайдского клуба на роль преемника для Юргена Клоппа.

После того, как посреди прошлого сезона Клопп анонсировал свой уход, с работой в "Ливерпуле" связывали многих специалистов, включая Хаби Алонсо из "Байера".



Однако Слот сразу сказал "Ливерпулю", что не готов быть одним из кандидатов, и Арне был услышан.



"У меня не было ни секунды сомнений насчет этой работы, и во многом это благодаря тому факту, почему они хотели меня и как они пытались убедить меня перейти".



"Мне ни разу не пришлось открывать свой ноутбук, чтобы показать им, что я сделал или как я работаю. Они знали все обо мне. Журналисты в Голландии ошибочно писали, что я был одним из трех-четырех кандидатов, но я с самого начала дал ясно понять".



"Я сказал своему агенту: "Если я являюсь одним из трех кандидатов, мне не интересно. Мне интересно, если они хотят только меня". Я не хотел устраивать себе еще одно лето, когда мне приходится проводить все эти встречи и затем ждать, ждать, ждать. Мне было слишком хорошо в "Фейеноорде".



"Ливерпуль" так ясно дал понять, что они хотят меня, и они уже все знали обо мне. И я сразу же подумал: "Окей". Ричард (Хьюз, спортивный директор "Ливерпуля") знал много, много, много матчей и много наблюдений, которые я делал во время матчей вроде изменений тактики. Джулиан (Уорд, технический директор FSG) посещал тренировочную базу "Фейеноорда" и разговаривал со многими людьми, пытаясь узнать клуб и то, как я тружусь. Они провели доскональную работу", — цитирует Слота The Guardian.