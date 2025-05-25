"Ливерпуль" включит в сделку по Вирцу одного из своих игроков

"Ливерпуль" собирается включить одного из своих игроков в сделку по приобретению атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Вирца.

В минувшую пятницу Вирц отказал "Баварии" и дал согласие на переход в "Ливерпуль", которому теперь нужно договориться с "Байером" о компенсации за Флориана.



"Байер" настроен на скорейшее согласование трансфера 22-летнего игрока сборной Германии, и теперь многое зависит от стартового предложения "Ливерпуля".



Sky Sport Germany ожидает, что "Ливерпуль" использует одного из своих игроков в качестве разменной монеты. Среди позиций, которые "Байер" хочет укрепить летом, называются голкипер, центральный защитник и, возможно, нападающий.



В данный момент "Байер" оценивает Вирца в 126 миллионов фунтов. Еще 29 млн. фунтов вице-чемпионы Бундеслиги должны получить от "Ливерпуля" за правого защитника Джереми Фримпонга.