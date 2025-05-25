Грилиш не сыграет с "Фулхэмом" и может покинуть "Сити" летом

Будущее Джека Грилиша в "Манчестер Сити" оказалось под большим вопросом поле того, как главный тренер Хосеп Гвардиола решил не включать своего вингера в заявку на матч заключительного тура Премьер-Лиги против "Фулхэма".

Выездом к "Фулхэму" "Сити" завершит этот бестрофейный для себя сезон, и The Telegraph утверждает, что Грилиш против "дачников" не сыграет.



Лично для Грилиша этот сезон сложился еще болееразочаровывающим образом, чем для команды в целом. Имея немало шансов из-за травм конкурентов, Джек так и не вернулся в форму, которую он демонстрировал в позапрошлом сезоне с завоеванием требла.



После окончания сезона Грилиш обсудит свое будущее в "Сити", и "горожане" даже готовы не брать Джека на клубный Чемпионат Мира, если будет принято решение о расставании.



По крайней мере, talkSPORT утверждает, что сам Грилиш настроен подыскать себе новый клуб грядущим летом. Джеку важно играть регулярно, чтобы вернуться в сборную Англии, куда он не был вызван на матчи против Андорры и Сенегала в начале июня.



Добавим, в 2021 году "Сити" потратил 100 миллионов фунтов на приглашение Грилиша из "Виллы". Затяжной спад Джека и его возраст осложняют задачу "горожан" по возврату своих инвестиций.