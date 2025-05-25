Аморим: "Очень рад, что пришел за шесть месяцев до старта нового сезона"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что теперь "красные дьяволы" смогут извлечь выгоду от его раннего прихода в клуб.

Приступив к работе с "Юнайтед" в ноябре, Аморим столкнулся со множеством проблем и разочаровывающим образом завершает сезон.



Однако для Аморима позитив в том, что в течение этого время он вошел в курс дел и теперь четко знает, в чем нуждается "Юнайтед". Поэтому Рубен предвкушает летнее трансферное окно.



"Эти шесть месяцев были действительно сложными. Произошло много изменений, и не только для меня, но для всего клуба. Мы произвели внутри нашего клуба так много изменений, поменяли людей на всех должностях, тогда как в других клубах на это уходит от трех до пяти лет".



"Теперь наступает та стадия, когда нам нужно получать удовольствие, быть сосредоточенными на будущем и сохранять позитив, потому что мы знаем, что делаем. Я знаю, как хочу играть. Это ясно для меня. При всех ошибках, на которые вы можете указать мне, я знаю, как играть, и сейчас наступает волнующий момент, когда мы можем что-нибудь изменить".



"В этот момент я очень рад, что пришел за шесть месяцев до старта нового сезона. Думаю, мы избежим многих ошибок благодаря этому. Все пережитые нами страдания мы можем использовать, чтобы изменить ситуацию, а не только игроков. Нужно многое изменить в нашем клубе", — цитирует Аморима The Independent.