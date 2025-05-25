Клопп рассказал, почему выключил телевизор во время матча "Ливерпуля" и "Арсенала"

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что выключил телевизор, когда смотрел недавний матч Премьер-Лиги между "красными" и "Арсеналом".

Ничья 2:2 между "Ливерпулем" и "Арсеналом" ранее в мае была отмечена свистом трибун "Энфилда" в адрес своего защитника Трента Александер-Арнольда, когда тот выходил на замену во втором тайме.



Многие болельщики "Ливерпуля" не могут простить Тренту, что тот уходит из родного клуба безо всякой компенсации, однако Клоппу такого рода отношение кажется неправильным.



"Я не хочу говорить кому-либо, что они должны думать. Я не хочу говорить, что вы должны думать, но я могу сказать вам, если вы думаете неправильно".



"Я не говорю вам, что вам нельзя расстраиваться или злиться. Я лишь скажу вам не забывать, что он сделал для этого клуба. Этот клуб не забывает".



"Я смотрел матч, когда он вышел на замену, и я услышал свист. Я уже старый человек, и я подумал, слух мне изменяет, поэтому я прибавил звук и снов услышал свист. Мне потребовалось еще 10 секунд, чтобы осмыслить это, и затем я выключил телевизор".



"Если честно, в тот момент ничто не могло расстроить меня сильнее. Это не мы, 100 процентов не мы".



"Каждый день он старался абсолютно изо всех сил ради этой эмблемы. Теперь, спустя 20 лет, он решил, что хочет отправиться куда-нибудь еще. Если кто-нибудь и должен злиться из-за этого, то это владельцы, но они не злятся", — цитирует Клоппа ESPN.