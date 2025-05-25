38-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресеньч

В воскресенье, 25 мая, состоятся 10 поединков 38-го тура Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — ЛЕСТЕР 18:00



"Борнмут" проиграл оба последних матча в Премьер-Лиге, хотя до этого — ни одного из пяти. "Лестер" не знает поражений уже три поединка кряду в чемпионате, и это лучшая серия клуба в сезоне. "Вишенки" не проиграли ни одной из шести домашних встреч с "лисами" в Премьер-Лиге (4 побеы, 2 ничьи), три последние выиграв с общим счетом 10:4.



Полузащитник "Борнмута" Льюис Кук отбывает дисквалификацию после своего удаления против "Манчестер Сити". Алекс Скотт вернулся к тренировкам после перелома челюсти. Джеймсу Хиллу предстоит фитнес-тест.



В лазарете "Лестера" остаются Мадс Хермансен, Абдул Фатаву, Стефи Мавидиди и Бобби Декордова-Рид.



ФУЛХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:00



"Фулхэм" проиграл оба последних домашних матча в Премьер-Лиге, хотя забивал и в том, и в другом. "Манчестер Сити" потерпел 16 поражений в этом сезоне с учетом всех соревнований, и это наибольшее количество для клуба с 2008/09 (23). "Горожане" выиграли все 17 последних встреч с "дачниками" во всех турнирах.



"Фулхэм" по-прежнему лишен Тимоти Кастаня, Харрисона Рида, Риса Нелсона и Родриго Муниса. Виллиан и Карлос Винисиус могут в последний раз сыграть за клуб.



Единственным травмированным в "Сити" остался защитник Джон Стоунс. Матео Ковачич дисквалифицирован.



ИПСВИЧ — ВЕСТ ХЭМ 18:00



"Ипсвич" одержал только одну домашнюю победу в этом сезоне Премьер-Лиги — 2:0 против "Челси" 30 декабря. "Вест Хэм" неизменно терпел поражение в заключительном туре в трех предыдущих сезонах. "Трактористы" лишь однажды обыграли "молотобойцев" в 17 последних встречах в высшем дивизионе (6 ничьих, 10 поражений) — 0:1 на "Аптон Парк" в марте 2001.



Нападающий "Ипсвича" Сэмми Смодич возобновил тренировки, но его готовность вызывает вопросы. Аро Мурич, Уэс Бернс, Калвин Филлипс, Конор Таунсенд, Джейден Филоджин и Чидози Огбене команде точно не помогут.



"Вест Хэм" завершает сезон без травмированных Крисенсио Саммервилла и Мичейла Антонио.



ЛИВЕРПУЛЬ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" не выиграл ни одного из трех матчей Премьер-Лиги после оформления титула (1 ничья, 2 поражения). "Кристал Пэлас" не знает поражений уже семь поединков кряду во всех соревнованиях. "Красные" лишь однажды уступили в 15 последних встречах с "орлами" в Премьер-Лиге (12 побед, 2 ничьи) — 0:1 на "Энфилде" в прошлом сезоне.



Впервые с середины февраля за "Ливерпуль" может сыграть защитник Джо Гомес, залечивший заднюю поверхность бедра. Для Алексиса Макаллистера этот сезон уж завершен.



"Пэлас" вынужден обходиться без Марка Гехи и Адама Уортона, которые получили травмы в финале Кубка Англии. Натаниэль Клайн и Бен Чилуэлл приболели и находятся под вопросом.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АСТОН ВИЛЛА 18:00



В этом сезоне Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" пропускал первым в 31 матче — больше любой другой команды дивизиона. С начала марта "Астон Вилла" набрала 24 очка (8 побед, 1 поражение) — больше всех в Премьер-Лиге. "Вилланы" одержали только две победы в 39 последних выездах к "красным дьяволам" во всех соревнованиях (0:1 в 2009 и 0:1 и 2021).



В лазарете "Юнайтед" остаются защитники Лисандро Мартинес и Маттейс Де Лигт.



После дисквалификации возвращается полузащитник "Виллы" Джейкоб Рэмси. Маркус Рэшфорд не сыграет из-за условий своей аренды. Юри Тилеманс решил свои проблемы с икроножной мышцей и в пятницу возобновил тренировки.



НЬЮКАСЛ — ЭВЕРТОН 18:00



"Ньюкасл" выиграл все шесть последних домашних матчей в Премьер-Лиге. Только четыре команды в дивизионе набрали очков больше, чем "Эвертон" (28) с момента назначения Дэвида Мойеса 19 января. "Сороки" не проиграли ни одной из четырех последних домашних встреч с "ирисками" в Премьер-Лиге.



Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак не тренировался на этой неделе, но все равно имеет шансы сыграть. Киран Триппьер под вопросом. Мэтт Таргетт возвращается после месяца отсутствия.



Посреди недели "Эвертон" потерял с травмами защитников Джаррада Брантуэйта и Шеймуса Коулмена. Абдулай Дукуре сыграет свой последний матч за клуб.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ЧЕЛСИ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ноттингем Форест" гарантировано место в топ-7 Премьер-Лиги, и это лучший результат для клуба с третьей строчки в сезоне 1994/95. В 10 последних выездных поединках чемпионата "Челси" набрал только шесть очков (1 победа, 3 ничьи, 6 поражений) — лишь у "Лестера" и "Саутгемптона" меньше (по 5). "Лесники" одержали только одну победу в 12 последних встречах с "синими" во всех соревнованиях — 0:1 на "Стэмфорд Бридж" в сентябре 2023 (3 ничьи, 8 поражений).



Защитника "Форест" Мурильо беспокоит лодыжка. Каллум Хадсон-Одои уже успел сыграть после травмы задней поверхности бедра. Тайво Авоньи восстанавливается после операции на животе.



Нападающие "Челси" Кристофер Нкунку и Марк Гиу вернулись в строй и готовы заменить дисквалифицированного Николаса Джексона.



САУТГЕМПТОН — АРСЕНАЛ 18:00



"Саутгемптон" может потерпеть свое 30-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, что стало бы новым рекордом высшего дивизиона. "Арсенал" проиграл лишь один из 11 последних матчей в чемпионате, но шесть из них — это ничьи. Все шесть своих побед против "канониров" в Премьер-Лиге "святые" одержали дома, и последняя из них датируется апрелем 2022.



Защитник "Саутгемптона" Тейлор Харвуд-Беллис пропустит финиш сезона из-за травмы лодыжки. Альберта Гренбека тревожит ахилл. Также под вопросом Кайл Уолкер-Питерс.



"Арсенал" отправил под нож хирурга защитника Юрриена Тимбера. Все еще лечится Вильям Салиба.



ТОТТЕНХЭМ — БРАЙТОН 18:00



В этом сезоне "Тоттенхэм" не выиграл ни одного из шести домашних матчей Премьер-Лиги, которые следовали за поединком Лиги Европы посреди недели. "Брайтон" проигрывал в заключительном туре в пяти из семи предыдущих сезонов в Премьер-Лиге (2 победы). "Шпоры" одержали семь побед в восьми последних домашних встречах с "чайками" в чемпионате (1 поражение).



Нападающий Жоао Педро не сыграет за "Брайтон" после ссоры с партнером по команде на тренировке. Жоржиньо Рюттер не успевает залечить свою лодыжку к воскресенью.



В лазарете "Тоттенхэма" по-прежнему значатся Джеймс Мэддисон, Лукас Бергвалл и Деян Кулусевски.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — БРЕНТФОРД 18:00



"Вулверхэмптон" проиграл все три своих матча Премьер-Лиги в мае, хотя до этого не знал поражений на протяжении семи (6 побед, 1 ничья). "Брентфорд" выиграл семь из девяти последних выездных поединков в чемпионате (1 ничья, 1 поражение). "Пчелы" одержали победу 5:3 дома против "волков" в октябре и могут сделать свой первый дубль с этим соперником с сезона Чемпионшипа 2015/16.



У нападающего "Вулверхэмптона" Йоргена Ларсена есть проблемы мышечного характера. Томми Дойл должен быть в порядке.



После более чем года отсутствия вернулся защитник "Брентфорда" Арон Хики. Майкла Кайоде беспокоит задняя поверхность бедра. Витали Янельт перенес операцию на пятке.