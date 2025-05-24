Де Брюйне близок к переходу в "Наполи"

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне близок к переходу в итальянский "Наполи".

"Сити" еще 4 апреля объявил, что Де Брюйне покинет клуб в конце этого сезона, 10-го для Кевина на "Этихад".

С тех пор Де Брюйне вел переговоры с заинтересованными клубами. Кевина сватали в "Астон Виллу", "Чикаго Файр" из МЛС и саудовские клубы.

Судя по всему, Де Брюйне уже сделал свой выбор. Daily Mail ожидает, что переход Кевина в "Наполи" будет подтвержден в ближайшие две недели.

Новоиспеченные чемпионы Серии А предлагают Де Брюйне контракт на два года. Вместе с командой Антонио Конте 33-летний бельгиец сможет выступить в Лиге Чемпионов.

Добавим, именно в Неаполе Де Брюйне и сыграл свою свадьбу в 2017 году.




Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2025 23:00

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