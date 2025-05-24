Де Брюйне близок к переходу в "Наполи"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне близок к переходу в итальянский "Наполи".

"Сити" еще 4 апреля объявил, что Де Брюйне покинет клуб в конце этого сезона, 10-го для Кевина на "Этихад".



С тех пор Де Брюйне вел переговоры с заинтересованными клубами. Кевина сватали в "Астон Виллу", "Чикаго Файр" из МЛС и саудовские клубы.



Судя по всему, Де Брюйне уже сделал свой выбор. Daily Mail ожидает, что переход Кевина в "Наполи" будет подтвержден в ближайшие две недели.



Новоиспеченные чемпионы Серии А предлагают Де Брюйне контракт на два года. Вместе с командой Антонио Конте 33-летний бельгиец сможет выступить в Лиге Чемпионов.



Добавим, именно в Неаполе Де Брюйне и сыграл свою свадьбу в 2017 году.