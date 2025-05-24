Берн продлил контракт с "Ньюкаслом" до 2027 года

Защитник "Ньюкасла" Дэн Берн продлил свой контракт с клубом на 12 месяцев — до лета 2027.

В этом сезоне 33-летний Берн сыграл 45 матчей за "Ньюкасл" во всех соревнованиях, пропустив лишь один поединок в Премьер-Лиге.



Именно Берн открыл счет в победном для "Ньюкасла" финале Кубка Кубка Англии против "Ливерпуля" в марте, когда "сороки" завоевали свой первый за 70 лет трофей на внутренней арене.



Еще одним достижением Берна в этом сезоне стал дебют за сборную Англии — против Албании в рамках отбора к ЧМ-2026 в марте.



"Я рад заключить новую сделку здесь. Я знал, что приближаюсь к своему заключительному году, и я очень хотел связать свое будущее. Как я уже говорил прежде, я был бы счастлив завершить свою карьеру здесь, поэтому я очень благодарен за предоставленную возможность", — сообщил Берн.