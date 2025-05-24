"Сандерленд" вышел в Премьер-Лигу

Том Уотсон "Сандерленд" завоевал третью путевку в Премьер-Лигу на следующий сезон, одержав победу в финале плей-офф Чемпионшипа против "Шеффилд Юнайтед".

Разобравшись с "Ковентри" Фрэнка Лэмпарда в полуфинале, в финальном матче на "Уэмбли" Сандерленд" пропустил в середине первого тайма.

Однако на 76-й минуте "черные коты" сравняли счет, а на пятой компенсированной минуте 19-летний Томми Уотсон дальним ударом принес своей команде победу со счетом 1:2.

Таким образом, "Сандерленд" вернулся в Премьер-Лигу впервые с 2017 года, успев в течение этого времени опуститься в Лигу Один. Ранее путевки наверх из Чемпионшипа также оформили "Лидс" и "Бернли".

Сандерленд




Метки Премьер-Лига, Сандерленд, Чемпионшип, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 324

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 24.05.2025 20:10 # brown-ale
    Лучшее дерби Англии возвращается!

    (ответить)

  2. vagifspurs 24.05.2025 20:04 # vagifspurs
    Супер! Кайфую с их стадика, будет приятно смотреть на игру

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: