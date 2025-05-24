"Сандерленд" вышел в Премьер-Лигу

"Сандерленд" завоевал третью путевку в Премьер-Лигу на следующий сезон, одержав победу в финале плей-офф Чемпионшипа против "Шеффилд Юнайтед".

Разобравшись с "Ковентри" Фрэнка Лэмпарда в полуфинале, в финальном матче на "Уэмбли" Сандерленд" пропустил в середине первого тайма.



Однако на 76-й минуте "черные коты" сравняли счет, а на пятой компенсированной минуте 19-летний Томми Уотсон дальним ударом принес своей команде победу со счетом 1:2.



Таким образом, "Сандерленд" вернулся в Премьер-Лигу впервые с 2017 года, успев в течение этого времени опуститься в Лигу Один. Ранее путевки наверх из Чемпионшипа также оформили "Лидс" и "Бернли".



