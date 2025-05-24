"Сандерленд" вышел в Премьер-Лигу
"Сандерленд" завоевал третью путевку в Премьер-Лигу на следующий сезон, одержав победу в финале плей-офф Чемпионшипа против "Шеффилд Юнайтед".
Разобравшись с "Ковентри" Фрэнка Лэмпарда в полуфинале, в финальном матче на "Уэмбли" Сандерленд" пропустил в середине первого тайма.
Однако на 76-й минуте "черные коты" сравняли счет, а на пятой компенсированной минуте 19-летний Томми Уотсон дальним ударом принес своей команде победу со счетом 1:2.
Таким образом, "Сандерленд" вернулся в Премьер-Лигу впервые с 2017 года, успев в течение этого времени опуститься в Лигу Один. Ранее путевки наверх из Чемпионшипа также оформили "Лидс" и "Бернли".
24.05.2025 20:00
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Лучшее дерби Англии возвращается!
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Супер! Кайфую с их стадика, будет приятно смотреть на игру
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