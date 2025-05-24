Постекоглу пока не обсуждал свое будущее в "Тоттенхэме"
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу до сих пор не обсуждал свое будущее в клубе.
В минувшую среду "Тоттенхэм" одержал победу 1:0 над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы в Бильбао, где присутствовал и президент "шпор" Даниэль Леви.
Однако Леви и Постекоглу пока не обсуждали, останется ли Анге на следующий сезон, который может стать третьим для австралийского специалиста в клубе и в котором "Тоттенхэм" выступит в Лиге Чемпионов.
Как сообщает The Guardian, соответствующие переговоры состоятся после матча заключительного тура Премьер-Лиги против "Брайтона".
"Во всех лучших сериалах третий сезон лучше, чем второй сезон", — сказал Постекоглу накануне во время парада, который "Тоттенхэм" провел в честь окончания своей 17-летней бестрофейной серии.
24.05.2025 19:00
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Как бы то ни было, тут должно зависеть чисто от желания самого ПостекОГЛУ! Он уже в истории, если хочет дальше, надо дать такую возможность в любом случае, + весь костяк команды останется с ним, уверен.
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Анге сам ушел бы на повышение , например в Ман Сити
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