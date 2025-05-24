Постекоглу пока не обсуждал свое будущее в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу до сих пор не обсуждал свое будущее в клубе.

В минувшую среду "Тоттенхэм" одержал победу 1:0 над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы в Бильбао, где присутствовал и президент "шпор" Даниэль Леви.



Однако Леви и Постекоглу пока не обсуждали, останется ли Анге на следующий сезон, который может стать третьим для австралийского специалиста в клубе и в котором "Тоттенхэм" выступит в Лиге Чемпионов.



Как сообщает The Guardian, соответствующие переговоры состоятся после матча заключительного тура Премьер-Лиги против "Брайтона".



"Во всех лучших сериалах третий сезон лучше, чем второй сезон", — сказал Постекоглу накануне во время парада, который "Тоттенхэм" провел в честь окончания своей 17-летней бестрофейной серии.