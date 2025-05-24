"Ливерпуль" и "Ньюкасл" интересуются Жоао Педро
"Ливерпуль" и "Ньюкасл" находятся среди клубов, проявляющих интерес к нападающему "Брайтона" Жоао Педро.
По информации talkSPORT, сам Педро готов уйти на повышение после двух сезонов, проведенных в "Брайтоне".
"Брайтон" находится в благоприятном финансовом положении и продаст Педро только с огромной прибылью. Потратив 30 млн. фунтов на покупку Жоао у "Уотфорда", сейчас "чайки" оценивают 23-летнего бразильца в 100 млн. фунтов — как и полузащитника Карлоса Балеба, к которому тоже существует интерес со стороны грандов.
Педро не слишком выразительно провел этот сезон, но все равно забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в рамках Премьер-Лиги, нанеся лишь 20 ударов в створ.
"Ливерпуль" может рассматривать Педро в качестве замены для Дарвина Нуньеса и Луиса Диаса, тогда как "Ньюкаслу" нужен новый нападающий, чтобы разгрузить Александера Исака.
24.05.2025 18:00
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Надеюсь, что в колбасе его не будет
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Нафиг не нужен
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