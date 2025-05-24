Уилл Стилл возглавил "Саутгемптон"

Вылетающий из Премьер-Лиги "Саутгемптон" определился с новым главным тренером, назначив на эту роль 32-летнего Уилла Стилла.

И хотя это пока не подтверждено официально, Sky Sports стало известно, что Стилл уже заключил с "Саутгемптоном" контракт на три года.



Сейчас завершают согласование своих контрактов помощники Стилла, и ожидается, что Уилл посетит домашний матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в воскресенье.



"Саутгемптон" находился в поисках нового рулевого с апреля, когда "святые" уволили Ивана Юрича, не сумевшего удержать клуб в Премьер-Лиге.



Ранее в этом месяце Стилл покинул французский "Ланс". Уилл сделал это вынужденно, уже после одного сезона, чтобы быть ближе к своей подруге, у которой было диагностировано тяжелое заболевание.



Вообще, Стилл известен как фанат Football Manager, и свою первую работу в Лиге 1 как главный тренер Уилл получил в 20 лет.