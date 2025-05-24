Гравенберх назван лучшим молодым игроком Премьер-Лиги в сезоне 2024/25

Премьер-Лига назвала полузащитника "Ливерпуля" Райана Гравенберха своим лучшим молодым игроком в сезоне 2024/25.

Гравенберх выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Баварии" в сентябре 2023. Райан не слишком убедительно отыграл прошлый сезон, свой дебютный за "красных".



Однако с приходом Арне Слота для Гравенберха все изменилось. Новый главный тренер "Ливерпуля" вынужденно поставил своего соотечественника в опорную зону, где Райан по-настоящему раскрылся.



Как и Мохамед Салах, взявший взрослую награду, Гравенберх сыграл важную роль в досрочном оформлении "Ливерпулем" титула Премьер-Лиги.



В этом сезоне Премьер-Лиги Гравенберх отметился 34 появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" и является лучшим полузащитником в дивизионе по количеству перехватов (59).



Помимо 23-летнего голландца, в шорт-лист на звание лучшего молодого игрока также входили Лиам Делап, Энтони Эланга, Дин Хейсен, Коул Палмер, Жоао Педро, Морган Роджерс и Вильям Салиба.



Победитель был определен посредством сложения голосов болельщиков и комиссии экспертов. На награду могли претендовать только игроки, которым на момент начала сезона было 23 года или меньше.