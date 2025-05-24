Салах — лучший игрок Премьер-Лиги в сезоне 2024/25

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 2024/25.

Салах выдающимся образом провел этот сезон и в преддверии заключительного тура может похвастать 28 голами и 18 результативными передачами в рамках Премьер-Лиги.



Высочайшая результативность 32-летнего египтянина позволила "Ливерпулю" оформить титул за четыре матча до финиша.



Салах заслужил новый контракт с "Ливерпулем", а также идет к наградам лучшему бомбардиру и лучшему ассистенту английского первенства. Взять эти два приза и звание лучшего игрока сезона одновременно прежде еще никому не удавалось.



Салах получает официальную награду Премьер-Лиги как лучший игрок сезона второй раз в своей карьере. Впервые это случилось в 2017/18, дебютной кампании Мохамеда за "Ливерпуль". Ранее подобное удавалось только Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Неманье Видичу и Кевину Де Брюйне.



Добавим, в шорт-лист на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в сезоне 2024/25 также входили Виргил Ван Дейк, Райан Гравенберх, Морган Гиббс-Уайт, Александер-Исак, Бриан Мбемо, Деклан Райс и Крис Вуд.



