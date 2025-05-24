Салах — лучший игрок Премьер-Лиги в сезоне 2024/25
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 2024/25.
Салах выдающимся образом провел этот сезон и в преддверии заключительного тура может похвастать 28 голами и 18 результативными передачами в рамках Премьер-Лиги.
Высочайшая результативность 32-летнего египтянина позволила "Ливерпулю" оформить титул за четыре матча до финиша.
Салах заслужил новый контракт с "Ливерпулем", а также идет к наградам лучшему бомбардиру и лучшему ассистенту английского первенства. Взять эти два приза и звание лучшего игрока сезона одновременно прежде еще никому не удавалось.
Салах получает официальную награду Премьер-Лиги как лучший игрок сезона второй раз в своей карьере. Впервые это случилось в 2017/18, дебютной кампании Мохамеда за "Ливерпуль". Ранее подобное удавалось только Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Неманье Видичу и Кевину Де Брюйне.
Добавим, в шорт-лист на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в сезоне 2024/25 также входили Виргил Ван Дейк, Райан Гравенберх, Морган Гиббс-Уайт, Александер-Исак, Бриан Мбемо, Деклан Райс и Крис Вуд.
24.05.2025 15:00
Просмотров: 1077
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Последние комментарии:
Петрович
Джеймс-Колвилл-Гехи-Кукурелья
Кайседо
Палмер-Энцо
Нету-Дьекереш-Гарначо
(ответить)
хуетомини, как и любой другой сериаловец, мог быть лишь первым на деревне в случае чемпика наполи после ухода хачапури в псг. изучайте процессы
(ответить)
--------------Нос--------------
-Микки-Мурад-Омар-Яночка
-------------Сосич------------
---Птушник---- Бушвачка----
-Заебал-Пиздалеро-Суперпедик-
Стартовый Состав Фк Залупуль
Вопросы???
(ответить)
Петрович
Гюсто-Колвилл-Гехи-Кукурелья
Кайседо
Фернандеш-Энцо
Нету-Педро-Гарначо
(ответить)
Лучший игрок в истории ФК Залупуля является воспитанник Челси, который не мог даже в стартовый состав пробиться.
З.ы. заслужил, воспитанник тащил лузерпульцев как мог, пока те сжимали картонный брелочки.
(ответить)
Петрович
Джеймс-Гехи-Колвилл-Кукурелья
Кайседо
Энцо-Палмер
Эстевао-Джексон-Гарначо
ну и банка норм будет - Андрюха Сантос, Гюсто, Делап, Нету, Мадуэке, Лавия, Чалоба (Чмудрикиньо и Фофана под вопросом). вполне усиление с лавки, а может по сезону и какой-нить Лавия станет основным или Нету добавит в голевых действиях
Пойдет, в сезон можно уверенно заходить
(ответить)
----------Петрович
Джеймс-лох-Гехи-лох
---------------лох
----Фернандеш----Энцо
Нету----Педро---Гарначо
Вопросы?
(ответить)
16к минут, 29+8, 41 жк. какой же скотти топовый
(ответить)
Гехи, Гарначо, Фернандеш, Педро да да да
(ответить)
Гавначо братики гавначо гавначо гавначоооо победа
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https://youtu.be/9dRWu4f1RCc?si=uqD1Wx7goWjyJY8c
новый Глиномесси!!!
(ответить)
Гавначо камон красифф делайте братья
(ответить)
Поздравляю Мохаммеда Салаха. Впечатляющий по стабильности путь прошел. Остался верен красным несмотря на посулы разных грандов и денежных мешков, продолжал пахать когда в него не верили, играл в режиме религиозного поста, всегда спокоен и оптимистичен.
Заслужил награду как никто другой. Но впереди новый вызов.
Ливерпуль идет на защиту титула. Играем прагматично, уверено. Побеждаем.
YNWA!
(ответить)
хуялдеш 70, говнача 50, каземиро 30. вот и бабло на скворца есть оруууу
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https://www.youtube.com/watch?v=i957fGJS_yQ
ловите реального топаря, а не сквирцов за 150 лямов
оРУ
(ответить)
Гавначо, Гехи, Родриго, Педро камон
(ответить)
Виртц выбрал «Ливерпуль» из-за Слота и проекта, планы «Баварии» оставили у игрока много вопросов. Клубы предлагали сопоставимые деньги
«Байер» настроен на быстрое заключение сделки: «Ливерпуль» предложит за немца деньги и футболиста
Диас, давай досвиданья
(ответить)
бля де Гарначо... посмотрел нарезки, блять нужен Гарначо. в 20 лет так мало кто ебошил. Гарначо+Гехи и я буду счастлив!
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писец он в деда за 8 лет превратился
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Не было конкурентов.
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