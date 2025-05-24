Салах — лучший игрок Премьер-Лиги в сезоне 2024/25

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 2024/25.

Салах выдающимся образом провел этот сезон и в преддверии заключительного тура может похвастать 28 голами и 18 результативными передачами в рамках Премьер-Лиги.

Высочайшая результативность 32-летнего египтянина позволила "Ливерпулю" оформить титул за четыре матча до финиша.

Салах заслужил новый контракт с "Ливерпулем", а также идет к наградам лучшему бомбардиру и лучшему ассистенту английского первенства. Взять эти два приза и звание лучшего игрока сезона одновременно прежде еще никому не удавалось.

Салах получает официальную награду Премьер-Лиги как лучший игрок сезона второй раз в своей карьере. Впервые это случилось в 2017/18, дебютной кампании Мохамеда за "Ливерпуль". Ранее подобное удавалось только Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Неманье Видичу и Кевину Де Брюйне.

Добавим, в шорт-лист на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в сезоне 2024/25 также входили Виргил Ван Дейк, Райан Гравенберх, Морган Гиббс-Уайт, Александер-Исак, Бриан Мбемо, Деклан Райс и Крис Вуд.

Мохамед Салах




Метки Ливерпуль, награды, Премьер-Лига, Салах

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2025 15:00

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Последние комментарии:




  1. forester-ibe 24.05.2025 16:49 # forester-ibe
    Петрович
    Джеймс-Колвилл-Гехи-Кукурелья
    Кайседо
    Палмер-Энцо
    Нету-Дьекереш-Гарначо

    (ответить)

  2. narcot 24.05.2025 16:48 # narcot
    хуетомини, как и любой другой сериаловец, мог быть лишь первым на деревне в случае чемпика наполи после ухода хачапури в псг. изучайте процессы

    (ответить)

  3. hachidlo 24.05.2025 16:45 # hachidlo
    --------------Нос--------------
    -Микки-Мурад-Омар-Яночка
    -------------Сосич------------
    ---Птушник---- Бушвачка----
    -Заебал-Пиздалеро-Суперпедик-


    Стартовый Состав Фк Залупуль
    Вопросы???

    (ответить)

  4. forester-ibe 24.05.2025 16:41 # forester-ibe
    Петрович
    Гюсто-Колвилл-Гехи-Кукурелья
    Кайседо
    Фернандеш-Энцо
    Нету-Педро-Гарначо

    (ответить)

  5. hachidlo 24.05.2025 16:40 # hachidlo
    Лучший игрок в истории ФК Залупуля является воспитанник Челси, который не мог даже в стартовый состав пробиться.

    З.ы. заслужил, воспитанник тащил лузерпульцев как мог, пока те сжимали картонный брелочки.

    (ответить)

  6. skydreams 24.05.2025 16:37 # skydreams
    Петрович
    Джеймс-Гехи-Колвилл-Кукурелья
    Кайседо
    Энцо-Палмер
    Эстевао-Джексон-Гарначо

    ну и банка норм будет - Андрюха Сантос, Гюсто, Делап, Нету, Мадуэке, Лавия, Чалоба (Чмудрикиньо и Фофана под вопросом). вполне усиление с лавки, а может по сезону и какой-нить Лавия станет основным или Нету добавит в голевых действиях

    Пойдет, в сезон можно уверенно заходить

    (ответить)

  7. forester-ibe 24.05.2025 16:27 # forester-ibe
    ----------Петрович
    Джеймс-лох-Гехи-лох
    ---------------лох
    ----Фернандеш----Энцо
    Нету----Педро---Гарначо

    Вопросы?

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  8. narcot 24.05.2025 16:17 # narcot
    16к минут, 29+8, 41 жк. какой же скотти топовый

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  9. forester-ibe 24.05.2025 16:12 # forester-ibe
    Гехи, Гарначо, Фернандеш, Педро да да да

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  10. forester-ibe 24.05.2025 16:07 # forester-ibe
    Гавначо братики гавначо гавначо гавначоооо победа

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  11. forester-ibe 24.05.2025 16:03 # forester-ibe
    https://youtu.be/9dRWu4f1RCc?si=uqD1Wx7goWjyJY8c

    новый Глиномесси!!!

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  12. forester-ibe 24.05.2025 15:55 # forester-ibe
    Гавначо камон красифф делайте братья

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  13. zaeba1l 24.05.2025 15:51 # zaeba1l
    Поздравляю Мохаммеда Салаха. Впечатляющий по стабильности путь прошел. Остался верен красным несмотря на посулы разных грандов и денежных мешков, продолжал пахать когда в него не верили, играл в режиме религиозного поста, всегда спокоен и оптимистичен.
    Заслужил награду как никто другой. Но впереди новый вызов.
    Ливерпуль идет на защиту титула. Играем прагматично, уверено. Побеждаем.
    YNWA!

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  14. narcot 24.05.2025 15:47 # narcot
    хуялдеш 70, говнача 50, каземиро 30. вот и бабло на скворца есть оруууу

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  15. bembo 24.05.2025 15:40 # bembo
    https://www.youtube.com/watch?v=i957fGJS_yQ

    ловите реального топаря, а не сквирцов за 150 лямов
    оРУ

    (ответить)

  16. forester-ibe 24.05.2025 15:37 # forester-ibe
    Гавначо, Гехи, Родриго, Педро камон

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  17. chiesa 24.05.2025 15:25 # chiesa
    Виртц выбрал «Ливерпуль» из-за Слота и проекта, планы «Баварии» оставили у игрока много вопросов. Клубы предлагали сопоставимые деньги

    «Байер» настроен на быстрое заключение сделки: «Ливерпуль» предложит за немца деньги и футболиста

    Диас, давай досвиданья

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  18. skydreams 24.05.2025 15:25 # skydreams
    бля де Гарначо... посмотрел нарезки, блять нужен Гарначо. в 20 лет так мало кто ебошил. Гарначо+Гехи и я буду счастлив!

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  19. forester-ibe 24.05.2025 15:24 # forester-ibe
    писец он в деда за 8 лет превратился

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  20. brown-ale 24.05.2025 15:23 # brown-ale
    Не было конкурентов.

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