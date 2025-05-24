"Форест" решил не пускать Невилла на матч с "Челси"
"Ноттингем Форест" запретил эксперту Sky Sports Гари Невиллу посетить матч Премьер-Лиги против "Челси" в воскресенье.
Невилл должен был выступить комментатором во время телевизионной трансляции матча заключительного тура Премьер-Лиги с "Сити Граунд".
Однако бывший защитник "Манчестер Юнайтед" был уведомлен о том, что не получит аккредитации на матч и не будет допущен на стадион, сообщает BBC.
По всей видимости, так "Форест" отреагировал на критику со стороны Невилл в адрес владельца "лесников" Евангелоса Маринакиса, который после упущенной победы против "Лестера" ранее в мае (2:2) вышел на футбольное поле и принялся выяснять отношения с главным тренером Нуну Эшпириту Санту.
Невилл назвал то поведение Маринакиса "скандальным" и заявил, что Нуну должен немедленно обсудить свой уход из клуба.
В результате Невилл был вынужден отказаться от освещения предстоящего матча, где решится судьба путевки в Лигу Чемпионов.
24.05.2025 14:00
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