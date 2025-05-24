"Ливерпуль" вновь хочет Энтони Гордона

Энтони Гордон "Ливерпуль" собирается возобновить свой интерес к нападающему "Ньюкасла" Энтони Гордону.

"Ливерпуль" пытался заполучить Гордона еще прошлым летом, пока Энтони находился в расположении сборной Англии на Евро-2024.

"Ливерпуль" надеялся воспользоваться проблемами "Ньюкасла" с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, однако "сороки" нашли способ пополнить свою казну до 30 июня по-другому.

По слухам, Гордон был очень расстроен сорвавшимся переходом в "Ливерпуль", однако экс-игрок "Эвертона" не стал долго горевать и провел очень сильный сезон.

24-летний англичанин забил шесть голов и отдал пять результативных передач в Премьер-Лиге, а также помог "Ньюкаслу" завоевать Кубок Лиги.

Еще в октябре Гордон заключил новый контракт с "Ньюкаслом", однако Newcastle World утверждает, что главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот остается большим поклонником Энтони.

Слот убежден, что Гордон идеально бы подошел "Ливерпулю", особенно в свете неопределенности с будущим Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса.




Метки Гордон, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2025 13:00

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  1. gary47 24.05.2025 14:07 # gary47
    Сильно провел сезон??? У нас Дарвин столь же забил. Так это считается провальным сезоном. Не нужен нам гопник. К тому же слева играют Диас и Гакпо - на кой он нам сдался?

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  2. hakid 24.05.2025 13:24 # hakid
    фсг себя шейхами почувствовали или че?

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