"Ливерпуль" вновь хочет Энтони Гордона
"Ливерпуль" собирается возобновить свой интерес к нападающему "Ньюкасла" Энтони Гордону.
"Ливерпуль" пытался заполучить Гордона еще прошлым летом, пока Энтони находился в расположении сборной Англии на Евро-2024.
"Ливерпуль" надеялся воспользоваться проблемами "Ньюкасла" с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, однако "сороки" нашли способ пополнить свою казну до 30 июня по-другому.
По слухам, Гордон был очень расстроен сорвавшимся переходом в "Ливерпуль", однако экс-игрок "Эвертона" не стал долго горевать и провел очень сильный сезон.
24-летний англичанин забил шесть голов и отдал пять результативных передач в Премьер-Лиге, а также помог "Ньюкаслу" завоевать Кубок Лиги.
Еще в октябре Гордон заключил новый контракт с "Ньюкаслом", однако Newcastle World утверждает, что главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот остается большим поклонником Энтони.
Слот убежден, что Гордон идеально бы подошел "Ливерпулю", особенно в свете неопределенности с будущим Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса.
24.05.2025 13:00
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Сильно провел сезон??? У нас Дарвин столь же забил. Так это считается провальным сезоном. Не нужен нам гопник. К тому же слева играют Диас и Гакпо - на кой он нам сдался?
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фсг себя шейхами почувствовали или че?
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