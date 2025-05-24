МЮ недосчитается 80 млн. фунтов из-за провального сезона

Неудачное выступление в этом сезоне образовало "финансовую черную дыру" на 80 миллионов фунтов в "Манчестер Юнайтед".

Занимая 16-е место в Премьер-Лиге, "Юнайтед" упустил возможность скрасить этот сезон с помощью победы в Лиге Европы.



Подопечные Рубена Аморима проиграли финал Лиги Европы "Тоттенхэму" со счетом 1:0, оставшись без трофея и путевки в Лигу Чемпионов.



"Юнайтед" впервые с сезона 2014/15 не попал в еврокубки, а значит лишился одного из своих регулярных источников дохода. Например, призовые "красных дьяволов" от УЕФА за эту кампанию Лиги Европы составили около 30 млн. фунтов.



Непопадание в еврокубки означает, что в следующем сезоне "Юнайтед" сыграет меньше домашних матчей, из-за чего недополучит на билетах еще около 20 млн. фунтов.



Из-за отсутствия Лиги Чемпионов спонсорский контракт "Юнайтед" с Adidas на сезон 2025/26 похудеет на 10 млн. фунтов.



Наконец, если "Юнайтед" так и останется на 16-м месте, то получит призовых от Премьер-Лиги примерно на 22.4 млн. фунтов.



В заключительном туре Премьер-Лиги "Юнайтед" сыграет против рвущейся в Лигу Чемпионов "Астон Виллы", и разница между максимальными и минимальными призовыми, которые могут получить "дьяволы", составляет 5.6 млн. фунтов.



The Times добавляет, что призовые "Арсенала", "Ливерпуля", "Виллы" и "Манчестер Сити" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов составили 100, 83, 71 и 64 млн. фунтов, соответственно. Такого рода денег недосчитался "Юнайтед" из-за поражения в Бильбао, и это не считая 3-4 млн. фунтов за участие в матче за Суперкубок Европы.