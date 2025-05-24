Артете нужно много приобретений

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда нуждается в большом количестве летних приобретениях.

По словам Артеты, он испытывал некоторый дефицит игроков еще в начале этого сезона. Затем наложились травмы, что не позволило "Арсеналу" достичь успеха в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



В конце сезона "Арсенал" попрощается с рядом игроков, что только повышает потребность команды в свежей крови.



"Мы определенно нуждаемся в приобретениях. Нужно учитывать количество игроков, с которыми мы начинали этот сезон, и требования, с которыми мы будем иметь дело в следующем сезоне. Некоторые наши игроки возвращаются после операций и длительного восстановления, поэтому рассчитывать на трофеи было нереалистично".



"Мы знаем это, мы должны заняться этим, и мы сделаем все, чтобы улучшить это. Особенно потому, что мы лишимся многих игроков. Есть игроки с истекающими контрактами и есть игроки, которые пришли сюда в аренду".



"Поэтому у нас действительно короткий состав, да еще и травмы. Мы знаем, что у нас есть этот долг, эта необходимость. У нас в академии есть игроки, которые могут помочь. Это замечательно, но если нет, мы знаем, что нужно делать".



"Является ли приглашение нападающего приоритетом? Приоритет — это все, что делает вас лучше в обеих штрафных площадях. Думаю, в конце концов это ключевой элемент. Все мы знаем это", — сообщил Артета Sky Sports.