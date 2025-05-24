Джейсон Айто покидает "Арсенал"
Заместитель спортивного директора "Арсенала" Джейсон Айто покидает лондонский клуб.
Айто провел в "Арсенале" почти 10 лет. Постепенно Айто дорос до заместителя Эду, а после ухода того в ноябре стал временно исполняющим обязанности спортивного директора.
Айто рассматривался "Арсеналом" на роль постоянного преемника Эду, но в итоге "канониры" предпочли пригласить более опытного Андреа Берту, который как раз покинул "Атлетико".
Как стало известно BBC, Айто не будет ассистировать Берте. В преддверии летнего трансферного окна Джейсон принял решение покинуть "Арсенал", о чем было сообщено сотрудникам клуба в пятницу.
Будучи временным спортивным директором "Арсенала", Айто сыграл важную роль в переговорах с полузащитником "Реал Сосьедад" Мартином Субименди, который обещает стать первым приобретением "канониров" летом.
24.05.2025 10:00
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Если нет спортивной составляющей, то и спортдир нафиг не нужен, и замспортдира.
Побольше замов коммерческому лучше набрать.
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