Джейсон Айто покидает "Арсенал"

Джейсон Айто Заместитель спортивного директора "Арсенала" Джейсон Айто покидает лондонский клуб.

Айто провел в "Арсенале" почти 10 лет. Постепенно Айто дорос до заместителя Эду, а после ухода того в ноябре стал временно исполняющим обязанности спортивного директора.

Айто рассматривался "Арсеналом" на роль постоянного преемника Эду, но в итоге "канониры" предпочли пригласить более опытного Андреа Берту, который как раз покинул "Атлетико".

Как стало известно BBC, Айто не будет ассистировать Берте. В преддверии летнего трансферного окна Джейсон принял решение покинуть "Арсенал", о чем было сообщено сотрудникам клуба в пятницу.

Будучи временным спортивным директором "Арсенала", Айто сыграл важную роль в переговорах с полузащитником "Реал Сосьедад" Мартином Субименди, который обещает стать первым приобретением "канониров" летом.




Метки Айто, Арсенал, Берта

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2025 10:00

Количество просмотров Просмотров: 203

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 24.05.2025 10:12 # chelsea88
    Если нет спортивной составляющей, то и спортдир нафиг не нужен, и замспортдира.
    Побольше замов коммерческому лучше набрать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: