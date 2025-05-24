Джейсон Айто покидает "Арсенал"

Заместитель спортивного директора "Арсенала" Джейсон Айто покидает лондонский клуб.

Айто провел в "Арсенале" почти 10 лет. Постепенно Айто дорос до заместителя Эду, а после ухода того в ноябре стал временно исполняющим обязанности спортивного директора.



Айто рассматривался "Арсеналом" на роль постоянного преемника Эду, но в итоге "канониры" предпочли пригласить более опытного Андреа Берту, который как раз покинул "Атлетико".



Как стало известно BBC, Айто не будет ассистировать Берте. В преддверии летнего трансферного окна Джейсон принял решение покинуть "Арсенал", о чем было сообщено сотрудникам клуба в пятницу.



Будучи временным спортивным директором "Арсенала", Айто сыграл важную роль в переговорах с полузащитником "Реал Сосьедад" Мартином Субименди, который обещает стать первым приобретением "канониров" летом.