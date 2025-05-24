Каору Митома стал целью для "Баварии"

Немецкая "Бавария" заинтересована в приобретении вингера "Брайтона" Каору Митомы.

Накануне атакующий полузащитник "Байера" Флориан Вирц сообщил "Баварии", что решил отправиться в "Ливерпуль", а не в Мюнхен.



Зарезервированный на Вирца бюджет "Бавария" собирается потратить на Митому и Рафаэла Леау из "Милана", что поможет чемпионам Бундеслиги подготовиться к возможному уходу Кингсли Комана и Лероя Сане.



Как сообщает Sky Sport Germany, ссылаясь на осведомленный источник в Британии, Митома уже дал понять, что он "очень открыт" к переходу в "Баварию" грядущим летом.



"Бавария" уже договаривается с представителями 28-летнего японца, за которого "Аль-Наср" предлагал 54 миллиона фунтов в январе.



Добавим, в этом сезоне Митома забил 10 голов и отдал три результативные передачи в 35 матчах Премьер-Лиги за "Брайтон".