"Ливерпуль" предложит новый контракт Слоту

"Ливерпуль" собирается предложить новый контракт своему главному тренеру Арне Слот, который уже подтвердил свое желание задержаться в мерсисайдском клубе.

Слотт только прошлым летом прибыл в "Ливерпуль" из "Фейеноорда", подписав контракт на три года.



Уже в своем первом сезоне Слот привел "Ливерпуль" к титулу Премьер-Лиги. Также "красные" могли завоевать Кубок Лиги, но в финале проиграли "Ньюкаслу".



Daily Mirror ожидает, что теперь американские владельцы "Ливерпуля" предложат голландскому специалисту новый контракт на улучшенных условиях.



Юрген Клопп, предшественник Слота, провел в "Ливерпуле" девять сезонов, и Арне допускает, что его эра на "Энфилде" продлится так же долго.



"Я могу представить это, да. У этого клуба есть история по длительному пребыванию тренеров, а также мы наблюдали это с Арсеном Венгером и сэром Алексом Фергюсоном".



"Думаю, в целом, в футболе и в жизни, терпения не так много. Возможно, Англия — это исключение. Поэтому я могу представить, что буду трудиться здесь длительное время, потому что это отличный клуб, чтобы трудиться здесь, и я очень счастлив здесь", — сообщил Слот.