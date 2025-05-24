"Арсенал" ведет предметные переговоры по Шешко

"Арсенал" начал предметные переговоры с немецким "РБ Лейпциг" о покупке нападающего Беньямина Шешко.

Ранее в мае появилась информация, что у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты и спортивного директора Андреа Берты появились разногласия насчет приглашения нападающего.



Утверждалось, что Артета настаивает на кандидатуре Шешко, тогда как Берта отдает предпочтение Виктору Дьекерешу из "Спортинга".



Так или иначе, но "Арсенал" решил сосредоточиться именно на Шешко. Как сообщает Sky Sport Germany в эксклюзивном материале, "канониры" уже обсуждают условия сделки с "РБ Лейпциг".



При этом контракт 21-летнего словенца, забившего 13 голов и отдавшего пять результативных передач в этом сезоне Бундеслиги, предусматривает отступные в 80 миллионов евро (67 млн. фунтов).