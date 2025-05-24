Вирц договорился с "Ливерпулем"

Атакующий полузащитник леверкузенского "Байера" Флориан Вирц согласовал условия своего перехода в "Ливерпуль".

По информации Sky Sport Germany, в пятницу Вирц официально отказал "Баварии", которая считалась главным конкурентом "Ливерпуля" в борьбе за Флориана.



Одновременно с этим Вирц сказал окончательное "да" "Ливерпулю". Флориан сделал это после того, как главный тренер "красных" Арне Слот лично с ним поговорил.



Лагерь Вирца уже согласовал с "Ливерпулем" условия личного контракта, и теперь новоиспеченные чемпионы Премьер-Лиги готовят свое предложение для "Байера".



"Байер" осведомлен о ситуации и "очень оптимистичен" насчет достижения компромисса с "Ливерпулем" по стоимости 22-летнего игрока сборной Германии в кратчайшие сроки. Это точно не будет сага, которая затянется.



Вирцу предстоит стать рекордным приобретением в истории "Ливерпуля" и, возможной" всей Премьер-Лиги, а заодно и самым дорогим немецким футболистом за все времена.



Отметим, что "Байер" на "Ливерпуль" грядущим летом должен сменить и правый защитник Джереми Фримпонг, чей трансфер стоимостью 29.4 млн. фунтов лишь ожидает официального подтверждения.