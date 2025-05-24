Вирц договорился с "Ливерпулем"

Флориан Вирц Атакующий полузащитник леверкузенского "Байера" Флориан Вирц согласовал условия своего перехода в "Ливерпуль".

По информации Sky Sport Germany, в пятницу Вирц официально отказал "Баварии", которая считалась главным конкурентом "Ливерпуля" в борьбе за Флориана.

Одновременно с этим Вирц сказал окончательное "да" "Ливерпулю". Флориан сделал это после того, как главный тренер "красных" Арне Слот лично с ним поговорил.

Лагерь Вирца уже согласовал с "Ливерпулем" условия личного контракта, и теперь новоиспеченные чемпионы Премьер-Лиги готовят свое предложение для "Байера".

"Байер" осведомлен о ситуации и "очень оптимистичен" насчет достижения компромисса с "Ливерпулем" по стоимости 22-летнего игрока сборной Германии в кратчайшие сроки. Это точно не будет сага, которая затянется.

Вирцу предстоит стать рекордным приобретением в истории "Ливерпуля" и, возможной" всей Премьер-Лиги, а заодно и самым дорогим немецким футболистом за все времена.

Отметим, что "Байер" на "Ливерпуль" грядущим летом должен сменить и правый защитник Джереми Фримпонг, чей трансфер стоимостью 29.4 млн. фунтов лишь ожидает официального подтверждения.




Метки Байер, Вирц, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2025 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1220

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  1. meshuggah 24.05.2025 08:18 # meshuggah
    Мешки

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  2. gidro-met 24.05.2025 08:07 # gidro-met
    Байер просто растащили на молекулы .

    Фримпонг с Вирцом - в Лифаку
    Та - в Баварку

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  3. kellborn 24.05.2025 08:06 # kellborn
    Ждем еще Эстевау на замену Салаха

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  4. noi39 24.05.2025 08:03 # noi39
    Даже не верится!

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  5. lfc-krr 24.05.2025 07:58 # lfc-krr
    Сэкономили в прошлом году, но Слот показал, что могет!
    И вот решили закупиться под него уже по нормальному.

    Хз, стоит ли он этих денег, но Эдвардс на хайп не велся никогда, а выбирал с умом.

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  6. wengerrrro 24.05.2025 06:38 # wengerrrro
    это серьезно

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  7. bmw-e34 24.05.2025 06:26 # bmw-e34
    А так норм на Сити посцали, они два года его вели.

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  8. merphi 24.05.2025 06:25 # merphi
    Если трансфер состоится , то Жота и Нуньес скорей всего на выход .

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  9. bmw-e34 24.05.2025 06:23 # bmw-e34
    Ливерпуль способен подписать абсолютно любого белого игрока, ведь за черного пришлось бы конкурировать с Нигерси (там у них диспаритет).

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