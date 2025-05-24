Вирц договорился с "Ливерпулем"
Атакующий полузащитник леверкузенского "Байера" Флориан Вирц согласовал условия своего перехода в "Ливерпуль".
По информации Sky Sport Germany, в пятницу Вирц официально отказал "Баварии", которая считалась главным конкурентом "Ливерпуля" в борьбе за Флориана.
Одновременно с этим Вирц сказал окончательное "да" "Ливерпулю". Флориан сделал это после того, как главный тренер "красных" Арне Слот лично с ним поговорил.
Лагерь Вирца уже согласовал с "Ливерпулем" условия личного контракта, и теперь новоиспеченные чемпионы Премьер-Лиги готовят свое предложение для "Байера".
"Байер" осведомлен о ситуации и "очень оптимистичен" насчет достижения компромисса с "Ливерпулем" по стоимости 22-летнего игрока сборной Германии в кратчайшие сроки. Это точно не будет сага, которая затянется.
Вирцу предстоит стать рекордным приобретением в истории "Ливерпуля" и, возможной" всей Премьер-Лиги, а заодно и самым дорогим немецким футболистом за все времена.
Отметим, что "Байер" на "Ливерпуль" грядущим летом должен сменить и правый защитник Джереми Фримпонг, чей трансфер стоимостью 29.4 млн. фунтов лишь ожидает официального подтверждения.
24.05.2025 06:00
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Последние комментарии:
Мешки
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Байер просто растащили на молекулы .
Фримпонг с Вирцом - в Лифаку
Та - в Баварку
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Ждем еще Эстевау на замену Салаха
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Даже не верится!
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Сэкономили в прошлом году, но Слот показал, что могет!
И вот решили закупиться под него уже по нормальному.
Хз, стоит ли он этих денег, но Эдвардс на хайп не велся никогда, а выбирал с умом.
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это серьезно
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А так норм на Сити посцали, они два года его вели.
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Если трансфер состоится , то Жота и Нуньес скорей всего на выход .
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Ливерпуль способен подписать абсолютно любого белого игрока, ведь за черного пришлось бы конкурировать с Нигерси (там у них диспаритет).
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