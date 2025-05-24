"Аль-Хиляль" даст Фернандешу 72 часа

Саудовский "Аль-Хиляль" даст капитану "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандешу 72 часа, чтобы ответить на свое предложение.

И хотя "Юнайтед" не хочет продавать Фернандеша, даже после поражения в финале Лиги Европы, саудиты уверены, что Бруно открыт к переезду в их лигу.



"Аль-Хиляль" манит Фернандеша зарплатой в 700,000 фунтов в неделю, единовременным бонусом за переход, щедрыми бонусами за командные и индивидуальные успехи, также обещая Бруну предоставить автомобиль, жилье и несколько перелетов на родину в течение года.



Однако из-за близости клубного Чемпионата Мира "Аль-Хиляль" спешит, поэтому перед Фернандешем будет поставлен 72-часовой ультиматум. Саудитам нужен ответ на следующей неделе, сообщает журналист Бен Джейкобс.



Если со своей стороны 30-летний португалец даст зеленый свет, "Аль-Хиляль" немедленно обратится к "Юнайтед" и попытается воспользоваться тем, что "красные дьяволы" оказались в сложной финансовой ситуации из-за непопадания в еврокубки.