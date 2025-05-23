"Ипсвич" разрешил Делапу начать переговоры с другими клубами

Нападающий Лиам Делап получил разрешение от "Ипсвича" на переговоры с другими клубами.

Лишь на прошлой неделе появилась информация, что в борьбе за Делапа лидирует "Манчестер Юнайтед", который с тех пор проиграл финал Лиги Европы и остался без еврокубков на следующий сезон.



Неудача "Юнайтед" может оказаться на руку "Ньюкаслу" и "Челси", которые все еще сражаются за попадание в Лигу Чемпионов.



При этом "Ипсвич" всецело ожидает, что Делап покинет "Портман Роуд"грядущим летом, и "трактористы" разрешили Лиаму самостоятельно выбрать себе клуб.



Этот жест объясняется тем, что "Ипсвич" бессилен помешать уходу Делапа. После вылета клуба из Премьер-Лиги 22-летний англичан доступен для трансфера за 30 миллионов фунтов.



"Лиам ищет варианты на следующий год, и я думаю, он имеет право на это, и мы поддерживаем его в этом. Поэтому да, на этой неделе мы дали ему разрешение для этого".



"Это очень важное решение для его будущего. Конечно, к нему существует большой интерес, и это заслуженно. Поэтому часть этой недели он посвятил некоторым переговорам".



"Похоже на это, что этим летом он скорее уйдет, чем нет. Практически каждый клуб в лиге заинтересован в нем. Думаю, в мире есть не так много клубов, которые бы не хотели обладать им. Поэтому я ожидаю, что он уйдет".



"Конечно, ничего еще не решено, ничего не согласовано или заключено — и даже не близко. Этот процесс потребует времени",— цитирует главного тренера "Ипсвича" Кирана Маккенну Sky Sports.