Представители Гарначо обсудят будущее игрока в "Юнайтед"
Представители вингера Алехандро Гарначо проведут встречу с боссами "Манчестер Юнайтед" насчет будущего своего клиента в клубе.
Напомним, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим оставил Гарначо вне стартового состава на финал Лиги Европы против "Тоттенхэма" в минувшую среду, лишь выпустив Алехандро на концовку.
Как сообщает The Telegraph, Гарначо остался потрясен и зол решением Аморима, и теперь представители 20-летнего игрока сборной Аргентины требуют аудиенции у руководства "Юнайтед".
При этом "Юнайтед" открыт к продаже Гарначо грядущим летом, если получит устраивающее предложение. В данный момент "красные дьяволы" оценивают Алехандро в 60 миллионов фунтов.
Интерес к Гарначо существовал еще в январе, когда заполучить Алехандро пытались "Челси" и "Наполи".
23.05.2025 22:00
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Устроили концерт , набили ему цену ..а ещё волосявки под Ямаля постригли!
Мол завернули за 60! Берите пока свеж продукт ))
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