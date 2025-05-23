Представители Гарначо обсудят будущее игрока в "Юнайтед"

Алехандро Гарначо Представители вингера Алехандро Гарначо проведут встречу с боссами "Манчестер Юнайтед" насчет будущего своего клиента в клубе.

Напомним, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим оставил Гарначо вне стартового состава на финал Лиги Европы против "Тоттенхэма" в минувшую среду, лишь выпустив Алехандро на концовку.

Как сообщает The Telegraph, Гарначо остался потрясен и зол решением Аморима, и теперь представители 20-летнего игрока сборной Аргентины требуют аудиенции у руководства "Юнайтед".

При этом "Юнайтед" открыт к продаже Гарначо грядущим летом, если получит устраивающее предложение. В данный момент "красные дьяволы" оценивают Алехандро в 60 миллионов фунтов.

Интерес к Гарначо существовал еще в январе, когда заполучить Алехандро пытались "Челси" и "Наполи".




Метки Гарначо, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 180

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 23.05.2025 22:03 # gidro-met
    Устроили концерт , набили ему цену ..а ещё волосявки под Ямаля постригли!

    Мол завернули за 60! Берите пока свеж продукт ))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: