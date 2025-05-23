Представители Гарначо обсудят будущее игрока в "Юнайтед"

Представители вингера Алехандро Гарначо проведут встречу с боссами "Манчестер Юнайтед" насчет будущего своего клиента в клубе.

Напомним, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим оставил Гарначо вне стартового состава на финал Лиги Европы против "Тоттенхэма" в минувшую среду, лишь выпустив Алехандро на концовку.



Как сообщает The Telegraph, Гарначо остался потрясен и зол решением Аморима, и теперь представители 20-летнего игрока сборной Аргентины требуют аудиенции у руководства "Юнайтед".



При этом "Юнайтед" открыт к продаже Гарначо грядущим летом, если получит устраивающее предложение. В данный момент "красные дьяволы" оценивают Алехандро в 60 миллионов фунтов.



Интерес к Гарначо существовал еще в январе, когда заполучить Алехандро пытались "Челси" и "Наполи".