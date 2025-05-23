"Ливерпуль" приблизился к покупке Вирца

"Ливерпуль" стал главным претендентом на атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" и сборной Германии Флориана Вирца.

Ранее в мае из борьбы за Вирца вышел "Манчестер Сити", а теперь и "Бавария" смирилась с тем, что не сможет заполучить Флориана грядущим летом.



В Мюнхене уверены, что Вирц направляется в "Ливерпуль", хотя мерсисайдскому клубу все еще предстоит договориться с "Байером" о компенсации, и это совершенно не формальность, учитывая стоимость сделки.



В данный момент "Байер" оценивает Вирца в 150 миллионов евро (126 млн. фунтов), что с лихвой бы перекрыло текущий трансферный рекорд "Ливерпуля" — покупку защитника Виргила Ван Дейка у "Саутгемптона" за 75 млн. фунтов в январе 2018.



А вот переговоры Вирца и "Ливерпуля" находятся в продвинутой стадии. Более того, 22-летний немец уже посетил северо-запад Англии в поисках жилья, сообщает The Athletic.



Вирц сыграл ключевую роль в завоевании "Байером" титула Бундеслиги в прошлом сезоне, забив 18 голов и отдав 20 результативных передач в 49 матчах с учетом всех соревнований.



В этом сезоне Вирц продолжил блистать, забив 16 голов и отдав 15 результативных передач в 45 матчах во всех турнирах, что помогло "Байеру" финишировать вторым в Бундеслиге.