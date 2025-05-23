"Ливерпуль" приблизился к покупке Вирца
"Ливерпуль" стал главным претендентом на атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" и сборной Германии Флориана Вирца.
Ранее в мае из борьбы за Вирца вышел "Манчестер Сити", а теперь и "Бавария" смирилась с тем, что не сможет заполучить Флориана грядущим летом.
В Мюнхене уверены, что Вирц направляется в "Ливерпуль", хотя мерсисайдскому клубу все еще предстоит договориться с "Байером" о компенсации, и это совершенно не формальность, учитывая стоимость сделки.
В данный момент "Байер" оценивает Вирца в 150 миллионов евро (126 млн. фунтов), что с лихвой бы перекрыло текущий трансферный рекорд "Ливерпуля" — покупку защитника Виргила Ван Дейка у "Саутгемптона" за 75 млн. фунтов в январе 2018.
А вот переговоры Вирца и "Ливерпуля" находятся в продвинутой стадии. Более того, 22-летний немец уже посетил северо-запад Англии в поисках жилья, сообщает The Athletic.
Вирц сыграл ключевую роль в завоевании "Байером" титула Бундеслиги в прошлом сезоне, забив 18 голов и отдав 20 результативных передач в 49 матчах с учетом всех соревнований.
В этом сезоне Вирц продолжил блистать, забив 16 голов и отдав 15 результативных передач в 45 матчах во всех турнирах, что помогло "Байеру" финишировать вторым в Бундеслиге.
23.05.2025 21:00
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Последние комментарии:
посмотрим
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Пенсы, нарисуйте ка нам схемку
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Все ждут нападающего, а клуб берёт АПЗ.
Сильный конкурент для Собослаи, который может сыграть роль ЦПЗ. Ну и радует, что Вирц может сыграть левого инсайта. Также приход такого игрока может повлиять на судьбу Диаса, ведь под Вирца нужно освободить игровые минуты.
Это трансфер из серии тех, что лучшего шанса на покупку такого игрока не подобрать. Испанские гранды обычно в гонке, но тут удачное стечение обстоятельств. Надеюсь, озвученна сумма будет снижена ближе к 100 млн в фунта или часть денег будет прописана бонусами.
Это будет действительно большое лето для Ливерпуля. Судя по статье, вопрос трансфера почти решенный. Байер получит деньги и не усилит Баварию, Вирц получит возможность выступать в лучшей лиге мира, а Ливерпуль получит игрока, способного стать звездой первой величины.
Теперь остается гадать, останутся ли у Ливерпуля деньги на нападающего.
Если верить слухам, то Фримпонг и Керкеш пояти подписаны, а теперь и Вирц. Осталось укрепить нападающего. Но теперь клубу надо продать игроков, которые не оправдали себя со времен Клоппа и не подходят под манеру игры Слота.
Хотелось бы, чтобы нападающий был первым в списке.
Радует, что клуб укрепляет проблемные позиции до старта окна. Это поможет исключить риски быть затянутыми в лишние торги, а Слоту получить состав уже к предсезонному сбору.
Блестящая работа!
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хуяссе
походу нуньес + диас в Испанию
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Даже не верится что Ливерпуль готов отвалить столько за одного игрока. Выглядит как заявочка серьезная)
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Капец, это конечно нечто. Ну раз такое дело, дайте пжл еще и Ишака с Керкезом и Фримпонгом
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