Артета хочет, чтобы "Арсенал" помог Райе получить "Золотую перчатку"

Давид Райя и Микель Артета Рулевой "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда мотивирована помочь своему голкиперу Давиду Райе получить "Золотую перчатку" Премьер-Лиги.

В преддверии воскресного выезда к "Саутгемптону" Райя имеет на своем счету 13 "клин-шитов" в этом сезоне Премьер-Лиги — столько же раз свои ворота на замке сохранил Матц Сельс, чей "Ноттингем Форест" в заключительном туре принимает "Челси".

В отсутствие других реальных источников мотивации Артета призвал свою команду помочь Райе завоевать индивидуальную награду.

"У нас ест мотивация, потому что вы хотите набрать как можно больше очков. Вы представляете этот клуб, что обязывает всегда играть на победу и играть в той манере, как мы этого хотим".

"Мы по-прежнему хотим иметь лучшую оборонительную статистику, выиграть борьбу за "Золотую перчатку" и завершить сезон на высокой ноте, пройдя хорошую проверку и всегда уважая соревнование", — цитирует Артету The Independent.




Метки Арсенал, Артета, Золотая перчатка, награды, Премьер-Лига, Райя

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 544

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hunter022 23.05.2025 19:09 # hunter022
    Завтра Арсенал играет в финале ЛЧ,но есть нюанс...

    (ответить)

  2. standard 23.05.2025 19:02 # standard
    вот и трофей у арсенала будет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: