Артета хочет, чтобы "Арсенал" помог Райе получить "Золотую перчатку"

Рулевой "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда мотивирована помочь своему голкиперу Давиду Райе получить "Золотую перчатку" Премьер-Лиги.

В преддверии воскресного выезда к "Саутгемптону" Райя имеет на своем счету 13 "клин-шитов" в этом сезоне Премьер-Лиги — столько же раз свои ворота на замке сохранил Матц Сельс, чей "Ноттингем Форест" в заключительном туре принимает "Челси".



В отсутствие других реальных источников мотивации Артета призвал свою команду помочь Райе завоевать индивидуальную награду.



"У нас ест мотивация, потому что вы хотите набрать как можно больше очков. Вы представляете этот клуб, что обязывает всегда играть на победу и играть в той манере, как мы этого хотим".



"Мы по-прежнему хотим иметь лучшую оборонительную статистику, выиграть борьбу за "Золотую перчатку" и завершить сезон на высокой ноте, пройдя хорошую проверку и всегда уважая соревнование", — цитирует Артету The Independent.