"Юнайтед" снова увольняет персонал

"Манчестер Юнайтед" приступил ко второй волне сокращения персонала.

По информации BBC, в пятницу ряду сотрудников "Юнайтед", которые трудятся на тренировочной базе в Каррингтоне, было указано на дверь.



Источник уверяет, что сокращения планировались заранее и не связаны с поражением в финале Лиги Европы от "Тоттенхэма" в минувшую среду.



В рамках этой второй волны "Юнайтед" планирует уменьшить свой штат примерно на 200 сотрудников. Под сокращение попадут представители таких департаментов, как спортивная наука, медицинская служба и скауты.



Также сообщается, что мораль в клубе, учитывая все последние новости, находится на рекордно низком уровне.



Добавим, в рамках первой волны сокращений "Юнайтед" избавился от 250 сотрудников в прошлом году, что позволило клубу сэкономить 8-10 миллионов фунтов.