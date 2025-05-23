"Юнайтед" снова увольняет персонал
"Манчестер Юнайтед" приступил ко второй волне сокращения персонала.
По информации BBC, в пятницу ряду сотрудников "Юнайтед", которые трудятся на тренировочной базе в Каррингтоне, было указано на дверь.
Источник уверяет, что сокращения планировались заранее и не связаны с поражением в финале Лиги Европы от "Тоттенхэма" в минувшую среду.
В рамках этой второй волны "Юнайтед" планирует уменьшить свой штат примерно на 200 сотрудников. Под сокращение попадут представители таких департаментов, как спортивная наука, медицинская служба и скауты.
Также сообщается, что мораль в клубе, учитывая все последние новости, находится на рекордно низком уровне.
Добавим, в рамках первой волны сокращений "Юнайтед" избавился от 250 сотрудников в прошлом году, что позволило клубу сэкономить 8-10 миллионов фунтов.
23.05.2025 18:00
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Сразу видно, что жадный чёрт,
Вот вам и карма за увольнение людей
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Позорище и посмешище
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Ну вот ещё 10 мультов , в сумме 20 в год экономии - вот вам и Еврокубок ЛЕ или ЛК условный (!) по деньгам
А разного рода департаменты уже не комильфо , все в нейронке + опыт спецов/игроков из передовых клубов пригласить и перенимать. Все уже и так придумали
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