Мареске не грозит увольнение из "Челси"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска не будет уволен со своего поста, независимо от исхода сезона.
В ближайшее воскресенье "Челси" сразится с "Ноттингем Форест" в Премьер-Лиге, зная, что на кону находится путевка в Лигу Чемпионов. "Синим" нужно побеждать, чтобы гарантированно удержаться в топ-5.
А в следующую среду, 28 мая, "Челси" сыграет с "Реал Бетис" в финале Лиги Конференций. "Синие" могут завоевать свой первый трофей при американских владельцах.
На "Стэмфорд Бридж" чувствуют, что их клуб остро нуждается в попадании в Лигу Чемпионов, рассматривая трофей как приятный бонус, но, как бы ни завершился этот сезон, будущее Марески находится в безопасности, утверждает Sky Sports.
Мареска только прошлым летом возглавил "Челси", и боссы лондонского клуба вполне довольны тем, как итальянский специалист движется к цели по борьбе за главные трофеи.
23.05.2025 17:00
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Да уже просто некого больше искать , все сауны и папы Карло по два раза уже отгудели.. местные Моесы и Поттеры не тянут топ, португалы - тоже для середняков лишь оборону строят ,
Остаётся старый добрый варик для Челси - "итальянская классика "
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