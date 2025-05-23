Мареске не грозит увольнение из "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска не будет уволен со своего поста, независимо от исхода сезона.

В ближайшее воскресенье "Челси" сразится с "Ноттингем Форест" в Премьер-Лиге, зная, что на кону находится путевка в Лигу Чемпионов. "Синим" нужно побеждать, чтобы гарантированно удержаться в топ-5.



А в следующую среду, 28 мая, "Челси" сыграет с "Реал Бетис" в финале Лиги Конференций. "Синие" могут завоевать свой первый трофей при американских владельцах.



На "Стэмфорд Бридж" чувствуют, что их клуб остро нуждается в попадании в Лигу Чемпионов, рассматривая трофей как приятный бонус, но, как бы ни завершился этот сезон, будущее Марески находится в безопасности, утверждает Sky Sports.



Мареска только прошлым летом возглавил "Челси", и боссы лондонского клуба вполне довольны тем, как итальянский специалист движется к цели по борьбе за главные трофеи.